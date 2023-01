OM Mercato : L'arrivée de Vitinha se complique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 janvier 2023 à 19:20

Alors que l’ OM semblait bien parti pour accueillir Vitinha cet hiver, les négociations se compliquent entre les différentes parties.

Le mercato hivernal touche à sa fin. Les clubs de Ligue 1 ont à présent moins de 48 heures pour boucler leurs derniers renforts. Et du côté de l’ OM, les dirigeants phocéens s’activent en coulisse pour faire venir une troisième recrue hivernale. Alors Pape Gueye est sur le point de rejoindre le FC Séville, la direction marseillaise a activé une nouvelle piste en attaque.

La direction de l’ OM a en effet entamé des discussions concrètes avec le Sporting Braga depuis quelques jours pour s’attacher les services de Vitinha (23 ans). Les contacts entre les différentes parties se sont multipliés ces dernières heures, au point où l’ OM serait en pole position pour boucler sa signature. Et pour cause, l’avant-centre portugais serait très enclin à Marseille cet hiver, selon les informations de L’Équipe. L’ OM aimerait donc boucler sa signature au plus vite, sauf que ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

OM Mercato : Marseille en difficulté dans le dossier Vitinha

Dans l’idée de la direction de l’Olympique de Marseille,Vitinha viendrait densifier un secteur offensif et compenser le départ de Bamba Dieng, parti au FC Nantes. Le président Pablo Longoria serait également séduit par l’efficacité du buteur portugais (13 buts en 27 rencontre saison ). Le dirigeant marseillais estimerait que sa puissance athlétique serait un atout de poids pour épauler Alexis Sanchez.

Les Marseillais seraient ainsi prêts à poser 20 M€ sur la table pour son transfert. Un montant jugé insuffisant par la direction de Braga, qui réclamerait pas moins de 30 M€ avant de céder son avant-centre. Le problème, c'est que l’ OM ne compte pas débourser autant pour ce jeune joueur. Foot Mercato assure que les dirigeants phocéens ne devraient pas répondre favorablement aux exigences du club portugais pour Vitinha.

Dans ces conditions, il y a donc peu de chance de voir le jeune attaquant portugais débarquer à l’ OM. Les Phocéens poursuivent les négociations avec les dirigeants portugais pour faire baisser son prix. Mais pour l’instant, le Sporting Braga reste inflexible, sachant que Vitinha conserve une belle cote sur le marché des transferts. L’Atlético Madrid et Newcastle seraient aussi sur ses traces.