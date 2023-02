PSG Mercato : Inzaghi annonce la couleur pour Skriniar

Publié par Jules le 01 février 2023 à 08:30

Alors que l'arrivée de Milan Skriniar au PSG était attendue durant les dernières heures du mercato hivernal, le joueur est finalement resté à l'Inter Milan.

Cet hiver, le cas Milan Skriniar était sans doute le plus gros dossier que le PSG avait à gérer. Le défenseur central de l'Inter Milan sera libre en juin prochain, et les Parisiens avaient pour idée de le récupérer au plus vite, dès le mois de janvier. Tandis qu'un accord entre les trois parties semblait particulièrement proche, l'international slovaque finira donc la saison en Italie, puisque les deux clubs n'ont pas pu se mettre d'accord pour un transfert du joueur à quelques heures de la deadline, hier soir.

Ce n'est pas le seul échec qu'a subi le PSG, qui n'a pas recruté le moindre joueur pendant ce mercato hivernal. En plus du dossier Milan Skriniar, le Paris SG a également connu une grosse déconvenue pour l'arrivée d'Hakim Ziyech, qui devait débarquer de Chelsea. Finalement, le club londonien n'a pas envoyé les papiers assez rapidement, ce qui contraint l'international marocain à rester en Premier League, alors qu'il avait déjà passé sa visite médicale au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : La gestion difficile du cas Milan Skriniar pour l'Inter

Étant donné que Milan Skriniar n'a pas pu se rendre au PSG, ce dernier est donc toujours un joueur de l'Inter Milan. Or, le défenseur central avait pourtant annoncé avoir signé un contrat avec le Paris SG, et ce non-départ pourrait affecter ses performances, chose dont est conscient Simone Inzaghi. "J'ai décidé de l'exclure pour le laisser tranquille mais il n'y a pas de problèmes avec lui. Il sera avec nous jusqu'au 30 juin. Il s'entraînera de la meilleure façon possible puis, de temps en temps je choisirai si l'utiliser."

Un cas qui ne devrait pas être simple à gérer pour le coach de l'Inter Milan puisque Milan Skriniar, qui avait signé un contrat avec le PSG, se voyait sans doute déjà Parisien cet hiver. Il faudra néanmoins attendre 6 mois, au moins, pour voir le Slovaque porter les couleurs du Paris Saint-Germain.