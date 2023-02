ASSE : Après Bastia, Laurent Batlles s'en prend au mercato des Verts

Publié par Jules le 01 février 2023 à 09:30

Battue hier soir sur la pelouse du SC Bastia, l'ASSE de Laurent Batlles n'a rien pu faire malgré les nombreuses recrues arrivées lors du mercato hivernal.

Hier soir, l'ASSE se déplaçait à Bastia dans le cadre de la 21e journée de Ligue 2. Néanmoins, les hommes de Laurent Batlles ont réalisé un non-match, ce qui s'est conclue par une défaite logique sur le score de 2-0. Une nouvelle triste soirée pour l'AS Saint-Etienne qui végète à la 19e place du classement, à 4 points de Nîmes, premier non relégable. Malgré l'arrivée de nombreuses recrues cet hiver, les Verts ne semblent toujours pas aptes à montrer un autre visage dans ce championnat.

Et des recrues, il y en a eu cet hiver du côté de l'ASSE. Durant le mois de janvier, 7 recrues ont débarqué à l'AS Saint-Étienne, sur toutes les lignes. Le dernier en date, Mateo Pavlovic, s'est engagé avec les Verts en toute fin de journée, juste avant la clôture du marché des transferts. Tandis que plusieurs recrues étaient sur la pelouse hier, notamment Lamine Fomba, qui voit son avenir à Geoffroy Guichard, les Stéphanois n'ont pu faire mieux qu'une défaite dans un match durant lequel ils n'ont presque jamais sorti la tête de l'eau.

ASSE : Laurent Batlles est content que le mercato se termine

Hier soir, au micro de Bein Sport, Laurent Batlles, a demandé du temps pour pouvoir imposer sa patte sur un effectif remodelé à deux reprises cette saison. "Enormément de joueurs sont arrivés cet été, beaucoup sont arrivés cet hiver, ce n’est pas évident de trouver quelque chose plus ou moins de légitime et de cohérent, avoue le coach de l'ASSE. Il faut un petit peu de travail. Maintenant on sait que dans ce milieu on n’en a pas, il faut des résultats pour avoir du temps."

Si l'on compte les recrues de l'ASSE durant les deux derniers marchés des transferts, les Verts ont recruté pas moins de 18 joueurs depuis le début de la saison. Un chiffre anormalement grand qui rend plus difficile la création d'automatismes pour l'AS Saint-Étienne, qui peine toujours à tirer le meilleur de tous ses éléments.