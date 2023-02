ASSE Mercato : Les recrues de Saint-Etienne déjà dans le dur

Publié par ALEXIS le 01 février 2023 à 13:03

L’ ASSE a finalement recruté un 7e joueur en fin de mercato hivernal. Mais à l’heure du bilan, le niveau des joueurs arrivés en renfort interroge.

L’ ASSE a bouclé son mercato hivernal, mardi, avec l'arrivée d'une 7e recrue, Mateo Pavlovic (32 ans). Il est prêté à l’AS Saint-Etienne par le HNK Rijeka (club croate), jusqu’à la fin de la saison et sans option d'achat. L’imposant défenseur central (1m96) vient pallier la blessure du capitaine Anthony Briançon et renforcer la charnière centrale. Une défense stéphanoise qui n’est pas du tout rassurante depuis le début de la saison, alors que Laurent Batlles a essayé plusieurs combinaisons, avec 3 centraux ou encore à 4 avec deux latéraux.

Mateo Pavlovic est bien connu en Ligue 1 et en Ligue 2, lui qui a évolué à Angers SCO (2016-2021) et Amiens SC (2021-2022). Il n’a d’ailleurs pas caché son plaisir de revenir dans un championnat qu’il a quitté il y a juste six mois. « Je suis très content d’être là. L’ambiance ici (à Saint-Etienne) est magnifique », a-t-il déclaré avant de faire la promesse suivante : « Je suis prêt à tout donner pour l'équipe et les supporters. L’ ASSE est un grand club qui possède une belle histoire. Je vais apporter mon expérience et mon professionnalisme à l’équipe. »

ASSE Mercato : Les renforts de Saint-Etienne loin des attentes

En attendant la première apparition de Mateo Pavlovic sous le maillot des Verts, certainement contre le FC Annecy, samedi (15h) à Geoffroy-Guichard, le niveau des premières recrues suscite déjà des interrogations. En effet, l’ ASSE a perdu ses deux derniers matchs, et cela inquiète vu le scénario des deux défaites. Contre le FC Sochaux, samedi, les Stéphanois ont concédé un but dès la 3e minute de jeu. Ils ont ensuite mené (2-1), mais se sont fait renverser (2-3) en encaissant deux buts dans les derniers instants de la rencontre (2-2, 89e) et (2-3, 90e+4).

Lors de cette rencontre, cinq recrues étaient titulaires : Gautier Larsonneur (gardien de but), Dennis Appiah, Niels Nkounkou (défenseurs), Gaëtan Charbonnier (avant-centre) et Kader Bamba (ailier). Mardi soir, l’ ASSE s’est encore inclinée devant le SC Bastia (2-0), au stade Armand Cesari en Corse. Cinq recrues stéphanoises étaient encore alignées d’entrée de jeu. Le 6e renfort, Lamine Fomba, était titulaire en l’absence de Kader Bamba, blessé face aux Sochaliens et indisponible pour un mois minimum.

ASSE : Que des promesses sans effets pour l'instant

Il faut noter que ces deux défaites surviennent dès l’entame de la phase retour du championnat, alors que les Verts avaient bien fini la manche aller, avec un nul (contre le SM Caen) et deux victoires (face à Laval et Niort). Il est sans doute encore trop tôt pour se prononcer sur la nouvelle équipe de l’ ASSE, mais il faut souligner que le club ligérien est dans l’urgence. De ce fait, les recrues n’ont pas de temps d’adaptation.

Ils sont attendus par les dirigeants et supporters pour performer dans l'immédiat. Surtout qu'ils ont tous déclaré, lors de leur signature respective, qu’ils sont prêts à jouer et aider le club à se maintenir. Mais cela ne se ressent pas encore sur le terrain, au vu de leurs prestations lors des défaites des 20e et 21e journées de Ligue 2. Rappelons que l' ASSE est 19e avec 18 points et toujours menacée de relégation en National.