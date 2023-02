LOSC Mercato : Un taulier en défense dévoile son futur

Publié par ALEXIS le 01 février 2023 à 17:50

En fin de contrat en juin 2023, un taulier du LOSC a fait une annonce sur son futur, au lendemain de la fermeture du mercato hivernal.

Capitaine du LOSC, José Fonte s’est exprimé à L’Équipe dans une interview. Interrogé sur son avenir à Lille, à cinq mois de la fin de son contrat, le défenseur central a indiqué qu'il n'a pas l’intention de mettre fin à sa carrière en 2023, encore moins de quitter le club nordiste. « Si les supporters sont contents de mon travail, on continue », a-t-il repondu. « Je me sens bien, je pense pouvoir continuer une saison de plus. J'aime le club, les supporters. Je m'efforce de donner un bon exemple. Je suis prêt à tout », a poursuivi le Portugais de 39 ans.

Compté parmi les plus gros salaires du LOSC, club qu’il a rejoint en juillet 2018, José Fonte serait prêt à consentir une nouvelle réduction de ses revenus mensuels afin de rester chez les Dogues. « Par rapport aux efforts financiers, j'en ai déjà fait lors des trois dernières années (il confie avoir baissé son salaire d'environ 30 %) », a-t-il rappelé. Selon les chiffres du quotidien sportif, le leader du vestiaire lillois émarge à 130 000 euros par mois.

LOSC Mercato : José Fonte rêve d'une saison supplémentaire à Lille

Pour l’heure, la direction du LOSC ne parle pas de prolongation avec José Fonte. Aucune négociation dans ce sens n’est initiée. Malgré cela, il n’a pas d’appréhension. « Ma relation avec le président (Olivier Létang) et le coach (Paulo Fonseca) est excellente. Je ne suis pas inquiet », a-t-il rassuré. « Je sens que le président apprécie ce que j'apporte. Si on continue comme ça, il n'y a aucune raison pour ne pas prolonger. »

L’arrière portugais n’écarte pas la possibilité de faire sa reconversion à Lille. En tout cas, il a décidé de « rester connecté avec le foot, de voir les joueurs progresser, d’apporter (son) expérience », selon ses confidences au quotidien sportif.