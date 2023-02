ASSE : Une statistique terrible tombe pour Laurent Batlles

Publié par Jules le 02 février 2023 à 10:33

Dans une situation délicate en championnat, Laurent Batlles ne parvient pas à trouver la solution pour sortir l' ASSE de la crise sportive qu'elle traverse.

Tandis que les supporters de l' ASSE pouvaient espérer un sursaut après une série de 3 rencontres sans défaites au début de l'année 2023, l'atmosphère est vite retombée et les Verts viennent d'enchaîner deux défaites consécutives contre Sochaux (2-3) et Bastia (2-0). De quoi replonger encore un peu plus l'AS Saint-Etienne, 19e de Ligue 2 BKT, dans la crise sportive que le club traverse depuis plusieurs mois maintenant.

Ces derniers jours, l'avenir de Laurent Batlles est remis en cause du côté de Sainté. Et pour cause, l'entraîneur, qui était arrivé pour tenter de stabiliser le club, ne trouve pas la solution pour permettre à l' ASSE de remonter au classement et d'occuper une place plus digne. En effet, après 21 journées de championnat, les Verts n'ont toujours pas un onze de départ clairement défini, ce qui risque de ne pas s'arranger avec l'arrivée de nombreuses recrues cet hiver.

ASSE : Laurent Batlles a déjà utilisé 42 joueurs cette saison

Depuis l'entame de l'exercice 2022-2023, les supporters de l' ASSE ont déjà vu passer de nombreux visages lors des différents matchs de leur équipe, puisque 42 joueurs ont déjà porté la tunique stéphanoise depuis le mois de septembre. Un chiffre anormalement haut, qui montre bien que Laurent Batlles a du mal à trouver un onze de départ qui fonctionne ces derniers mois avec l'AS Saint-Etienne.

Parmi ces 42 joueurs, certains ont déjà quitté le club depuis longtemps comme Denis Bouanga, Mahdi Camara ou encore Adil Aouchiche, et 12 de ces éléments ont disputé moins de 100 minutes. Néanmoins, parmi les 42 joueurs utilisés par Laurent Batlles, 25 d'entre eux, toujours présents au club, ont déjà joué plus de 200 minutes avec l' ASSE cette saison. C'est désormais au coach de l'AS Saint-Etienne de définir une équipe type afin de stabiliser son groupe au plus vite.