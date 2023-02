OM Mercato : Amine Harit décisif dans l’arrivée d’Azzedine Ounahi

Publié par Timothée Jean le 02 février 2023 à 16:13

Présenté à la presse en tant que nouveau joueur de l’ OM, Azzedine Ounahi a avoué qu’Amine Harit a joué un rôle décisif dans sa venue à Marseille.

La colonie marocaine de l’ OM s’agrandit. Après avoir récupéré Amine Harit lors du dernier mercato estival, le club phocéen est parvenu à boucler la signature d’Azzedine Ounahi en provenance d’Angers SCO. Le club phocéen a déboursé environ 10 millions d’euros pour conclure cette affaire. Ce montant déboursé semble plus ou moins faible pour l'international marocain, qui a réalisé une excellente Coupe du monde 2022 avec le Maroc.

Plusieurs clubs européens souhaitaient le recruter lors de ce mercato hivernal. Mais le joueur de 22 ans a finalement fait le choix de rejoindre les Marseillais. Présent en conférence de presse, Azzedine Ounahi a même expliqué que son compatriote a joué un rôle primordial dans son choix.

« Amine, il est arrivé au Qatar. Je pensais alors qu'il était là pour la Coupe du Monde. Il m'a emmené dans la chambre et il m'a parlé de l' OM directement ! Il était pressé, il m'a parlé du groupe, de la ville, de l'ambiance . C'est un frère pour moi », a-t-il indiqué. L’ancien joueur du FC Nantes a donc enfilé le costume d’agent pour le convaincre de signer à Marseille. Cette approche a bien fonctionné pour le grand bonheur des recruteurs marseillais.

OM Mercato : Azzedine Ounahi se fixe un grand objectif

À peine arrivé en provenance d’Angers SCO, Azzedine Ounahi n’a pas tardé pour réaliser ses grands débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Entré en jeu à la 74e minute face au FC Nantes (2-0) mercredi en Ligue 1, le milieu offensif de 22 ans a tout de suite eu un impact positif. Alors que l' OM menait un but d'avance, le natif de Casablanca a apporté sa qualité technique dans la conservation du ballon et a inscrit le second but victorieux de son équipe.

Déterminé et motivé, Azzedine Ounahi espère aider l’ OM à atteindre ses objectifs. Il espère gagner des trophées à Marseille. « Cette ville mérite un titre, quand on voit les supporters qui sont toujours là-derrière l'équipe. On ne veut pas parler du titre, car c'est un peu tôt, on verra à la fin de la saison si on peut accrocher quelque chose », a-t-il ajouté.