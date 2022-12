OM : Bonne nouvelle, Amine Harit de retour plus tôt que prévu

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2022 à 14:15

Victime d’une grave blessure au genou et forfait pour le Mondial, le milieu offensif de l’ OM, Amine Harit, est de retour plus tôt que prévu.

Amine Harit a visiblement une force mentale incroyable. Auteur d’une bonne première partie de saison avec l’ OM, l’international marocain a été freiné dans son élan par une grave blessure au genou, contractée lors de la victoire de l’Olympique face à l’AS Monaco (2-3). Il a par la suite rapidement été opéré avec succès. Et si cette grave blessure l’a privé de la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, cela ne l’a pas empêché de célébrer le parcours historique de ses compatriotes lors de cette prestigieuse compétition.

OM : Amine Harit déjà de retour à la Commanderie

Après avoir rejoint sa sélection nationale à Doha, Amine Harit est rentré au Maroc avec les Lions de l’Atlas, où ils ont été accueillis en héros par des milliers de Marocains. Et moins de trois jours après ce retour triomphal, l’ancien joueur du FC Nantes est déjà reparti en salle. Sur plusieurs clichés publiés sur les réseaux sociaux, on aperçoit Amine Harit fait son retour à la Commanderie. Il est apparu au centre d’entraînement marseillais avec un plâtre au pied et des béquilles. Il ne sera donc pas apte à jouer avant plusieurs mois. Suite à son opération au genou gauche, plusieurs médias locaux avaient en effet annoncé une absence d'au moins six mois pour l'international marocain, synonyme de fin de saison. Toutefois, il se pourrait bien que le joueur prêté par Schalke 04 à l' OM fasse son retour sur les pelouses bien avant l’issue de la saison.

L’Équipe expliquait récemment que la rééducation du numéro 77 de l’ OM avance bien et l'optimisme règne au sein du club. Les images publiées sur la toile renforcent un peu plus cette option. En tout cas, le jeune milieu offensif reste très confiant pour son come-back sur le rectangle vert. Il suit à la lettre le protocole de soins. Avec du sérieux, de la patience et un peu de chance, Amine Harit pourrait ainsi revenir sur les terrains plus tôt que prévu. Il s'agirait, si cela se confirme, d’un renfort de poids pour un OM désireux d’obtenir une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. En attendant, il faudra patienter avant de voir le natif de Pontoise fouler à nouveau les pelouses sous le maillot phocéen.

En revanche, les vice-champions du monde, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout sont attendus à la Commanderie dès lundi prochain. Les milieux de terrain auraient pris la décision d’écourter leurs vacances afin de reprendre l’entraînement collectif avec l’ OM au plus vite. Ils devraient ainsi être présents dans le groupe d’Igor Tudor pour la réception de Toulouse FC, prévu le 29 décembre prochain.