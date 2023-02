FC Barcelone Mercato : Le Real et le Barça à la lutte pour Bernardo Silva

Publié par Thomas G. le 02 février 2023 à 18:40

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Bernardo Silva souhaiterait quitter Manchester City et le FC Barcelone pourrait en profiter.

Cette saison, le FC Barcelone et le Real Madrid sont à la lutte pour remporter des titres en Espagne. Les deux géants du football espagnol se sont affrontés en Supercoupe d’Espagne et seront opposés en Coupe du Roi. En plus de ces affrontements en Coupe, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également à la lutte pour le titre de champion d’Espagne.

En parallèle, les Catalans et les Madrilènes pourraient se livrer une nouvelle bataille sur le marché des transferts. Depuis plusieurs mois, le Barça souhaiterait recruter l’international portugais Bernardo Silva. Ces dernières semaines, le milieu de Manchester City aurait émis le souhait de quitter l’Angleterre pour relever un nouveau défi. À l’instar de son compatriote Joao Cancelo, ses relations avec Pep Guardiola se seraient dégradées à cause de son temps de jeu. L’ancien milieu de l’AS Monaco est également sur les tablettes du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

Selon les informations de Sport, Bernardo Silva souhaiterait évoluer en Espagne la saison prochaine. L’agent du joueur Jorge Mendes se serait entretenu avec les dirigeants du FC Barcelone et leurs homologues madrilènes ces derniers jours. Bernardo Silva pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

FC Barcelone Mercato : Le Barça ne veut pas rater Bernardo Silva

Depuis son retour en tant que président du FC Barcelone, Joan Laporta rêve de recruter l’international portugais. Cet été, toutes les conditions pourraient être réunies pour les Blaugranas qui devront débourser entre 70 et 80 millions d’euros pour recruter Bernardo Silva.

Les Blaugranas pourraient entamer des négociations avec Manchester City dans les prochaines semaines pour éviter une nouvelle désillusion. Reste à savoir si le FC Barcelone parviendra à un accord avec les Skyblues avant ses concurrents dans ce dossier épineux. Le PSG et le Real Madrid pourraient également contacter les Cityzens.