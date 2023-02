PSG : Le Bayern Munich réagit au forfait de Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 02 février 2023 à 20:23

Touché à la cuisse gauche à Montpellier, mercredi soir, Kylian Mbappé est forfait pour le choc contre le Bayern Munich en Champions League. Le club allemand a commenté cette nouvelle.

Blessé lors du déplacement à Montpellier (3-1), mercredi soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé sera absent trois semaines au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 24 ans va donc rater les rencontres contre Toulouse, l’Olympique de Marseille en Coupe de France et le déplacement à Monaco. Mieux, le Champion du monde 2018 va également rater le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, le 14 février prochain.

« Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines », a écrit le club de la capitale sur son site officiel, qui a ajouté que « des examens complémentaires seront effectués aujourd’hui pour Sergio Ramos. »Julian Nagelsmann, le coach de l’équipe bavaroise, et ses hommes ne rencontreront donc pas Mbappé dans douze jours sur la pelouse du Parc des Princes. Une situation qui ne semble pas émouvoir outre mesure le président du Bayern Munich.

PSG : Le Bayern Munich est conscient de la force de Kylian Mbappé

Le verdict est tombé ce jeudi. Touché contre Montpellier, Kylian Mbappé va manquer à l’appel avec le Paris Saint-Germain pour au moins trois semaines. Une bonne nouvelle pour les prochains adversaires des Rouge et Bleu, notamment le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et ce n’est pas le président du Champion de Bundesliga qui dira le contraire. « Je suis désolé pour lui. Regarder jouer Mbappé est toujours un plaisir. S’il ne joue pas, Paris va probablement être un peu plus faible, mais nous devons être prêts pour tout », a déclaré Herbert Hainer au micro de Sport Bild. Le Bayern Munich n’aura donc pas à se méfier de la menace Kylian Mbappé dans moins de deux semaines.