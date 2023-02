Montpellier HSC : Romain Pitau réagit après la défaite face au PSG !

Publié par Thomas G. le 03 février 2023 à 10:45

Battu à domicile par le PSG, le Montpellier HSC s'est rapproché de la zone de relégation et Romain Pitau s'est exprimé sur la situation du club.

Le Montpellier HSC s’est incliné mercredi soir face au Paris Saint-Germain 3-1 après un match disputé. Malgré la réduction du score d’Arnaud Nordin, le MHSC a craqué dans le temps additionnel avec le premier but de Warren Zaire-Emery. Cette défaite remet la pression sur les Héraultais qui sont désormais à deux points de la 17e place occupée par le Racing Club de Strasbourg et synonyme de relégation.

Après cette défaite face au PSG, l’entraîneur du MHSC s’est exprimé en conférence de presse pour évoquer ce match et les prochaines échéances à venir. Romain Pitau a déclaré : « Il y a de la déception mais on n’a pas de regrets parce qu’on avait mis un plan de jeu en place et les joueurs l’ont respecté, ils ont été disciplinés défensivement et ont fait beaucoup d’efforts. Il nous a juste manqué ces temps de possession pour mettre le PSG en difficultés. Les attitudes et l’état d’esprit ont été bons, mais on tombe contre une grande équipe. On peut dire qu’ils sont moins bien, mais ça reste une bonne équipe. J’ai aimé le comportement de mes joueurs. »

Une défaite encourageante pour le Montpellier HSC qui va devoir vite réagir avec un déplacement périlleux à Strasbourg ce dimanche.

Montpellier HSC : le MHSC joue gros à Strasbourg

Romain Pitau pourra compter sur le retour de Wahbi Khazri et Elye Wahi pour le match face au RCSA. Les deux attaquants ont purgé leurs deux matchs de suspension et la dernière recrue du MHSC, Issiaga Sylla devrait également être dans le groupe.

L’entraîneur montpelliérain s’est également exprimé sur les prochains matchs du Montpellier HSC . Romain Pitau a déclaré : « Pour les prochains matchs, on ne va pas forcément s’adapter à l’adversaire. Paris, c’était l’occasion de le faire et ce n’est pas forcément un schéma qu’on va répéter ou… Peut-être qu’on le répétera. Il n’y a pas de particularité sur ce plan. » Ce match entre le 14e et le 17e pourrait être décisif dans la course au maintien. En cas de défaite, le Montpellier HSC pourrait se retrouver dans la zone rouge.