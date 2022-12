Montpellier HSC : Romain Pitau satisfait de la préparation du MHSC

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 01:01

Malgré une défaite de ses joueurs face au RC Lens lors d'un match amical, Romain Pitau est satisfait de la préparation du Montpellier HSC.

Après une première partie de saison assez compliquée, le Montpellier HSC va devoir rapidement se reprendre en main lors de la reprise du championnat. Pour cela, Romain Pitau a opté pour une préparation assez intensive. Après une semaine de stage à Marbella, les joueurs montpelliérains ont disputé un match amical face au RC Lens de Franck Haise.

Si les joueurs du MHSC se sont inclinés 2-1 contre les Sang et Or, ils ont donné satisfaction à leur entraîneur qui s'est exprimé à l'issue de la rencontre au micro du journal Midi Libre."Il y a eu beaucoup de rigueur et de discipline. C’était intéressant. On a produit des séquences qui méritaient mieux que des occasions. Ce stage a été positif, dans le contenu et l’investissement. Et on n’a pas de pépin supplémentaire à déplorer."

Montpellier HSC : Encore un match amical, avant deux gros chocs en Ligue 1

Afin de bien préparer le retour à la compétition, le Montpellier HSC va disputer un dernier match amical face à Rodez vendredi prochain. Ensuite, les joueurs de Romain Pitau bénéficieront de 13 jours pour préparer au mieux le match à Lorient le 29 décembre prochain, et également la réception de l'Olympique de Marseille le 2 janvier 2023. Deux adversaires qui sont dans le haut du tableau et qui n'auront pas le droit à l'erreur face à des Montpelliérains dans l'obligation de prendre des points.

L'occasion sera parfaite pour Romain Pitau afin d'évaluer ses joueurs et tirer les premiers enseignements de la préparation hivernale du MHSC. La Coupe de France va également faire son apparition avec une opposition face à Pau pour les 32es de finale. Avec seulement un point d'avance sur la zone rouge, la deuxième partie de saison s'annonce cruciale pour le Montpellier HSC.