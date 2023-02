OGC Nice : Une sanction tombe pour le Gym avant Marseille

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 14:45

Alors que l'OGC Nice est en grande forme depuis plusieurs matchs, le Gym a rendez-vous avec Marseille dimanche, et une sanction est tombée pour ce choc.

L'OGC Nice va beaucoup mieux, et commenc enfin à regarder vers le haut du tableau. Depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc, les Aiglons restent sur 3 victoires en 4 matchs de championnat, dont une victoire retentissante à Lens mercredi dernier. Désormais, tout le monde est tourné vers le périlleux déplacement qui attend l'OGC Nice dimanche avec un choc face à l' OM au Vélodrome.

Revenchards du match aller perdu 3-0 à l'Allianz Riviera, les Niçois comptent bien ramener quelque chose de Marseille, tout en poursuivant leur belle série. Toutefois, la tâche ne sera pas simple, d'autant plus que l'OGC Nice devrait être privé d'Hicham Boudaoui, sorti sur blessure face au Sang et Or il y a 2 jours.

Une autre mauvaise nouvelle est venu frapper les Aiglons à 48 heures de ce choc. Dans une enceinte marseillaise qui s'annonce bouillante, le Gym ne pourra malheureusement pas compter sur ses plus fidèles supporters dimanche soir.

OGC Nice : Les supporters du Gym interdits de venir à Marseille

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est tout de même à souligner. En raisons d'un risque de débordement bien trop important, les supporters de l'OGC Nice ne feront pas le voyage à Marseille suite à un communiqué de la préfète des Bouches-du-Rhône : "Afin de garantir l’ordre public, les supporters de l’OGC Nice ne pourront pas accéder au stade, stationner ou circuler sur la voie publique dans le centre-ville de Marseille, ni se déplacer de manière individuelle ou collective dimanche entre le département des Alpes-Maritimes et la commune de Marseille". Pour rappel, de grave incidents avaient eu lieu en Août 2021 à l'Allianz Riviera entre supporters niçois et joueurs de l'OM.