ASSE Mercato : Un attaquant convoité par Sainté justifie son refus

Publié par ALEXIS le 04 février 2023 à 00:19

Alors que le mercato d’hiver est refermé depuis mardi, un attaquant visé par l’ ASSE donne la raison de son refus de rejoindre le club ligérien.

En grande difficulté en Ligue 2 pendant la première partie de la sasion, l’ ASSE était à la recherche d’un attaquant décisif en urgence. Le club a ainsi recruté Gaëtan Charbonnier comme joker, le 16 décembre, avant même l’ouverture du mercato hivernal. L’AS Saint-Etienne était toujours intéressé par un autre avant-centre, après l’arrivée du joueur en provenance de l’AJ Auxerre en Ligue 1. L’idée des Verts étant d’anticiper le départ de Jean-Philipe Krasso, dont le contrat expire fin juin 2023 et qui n’est pas enclin à prolonger.

Irvin Cardona étaient sur la liste des joueurs ciblés par l’ ASSE lors du dernier marché des transferts. En manque de temps de jeu au stade Brestois, il cherchait un nouveau club où il pourrait jouer régulièrement. De ce fait, le joueur de 25 ans était attentif à tous les intérêts, dont celui du club ligérien. Mais il a finalement choisi de signer au FC Augsbourg, dans le championnat allemand. Il s’est engagé avec le club de Bundesliga, le 18 janvier 2023, pour 4 saisons et demie, jusqu’en 2027. Un transfert estimé à 500 000 euros par Transfermarkt.

ASSE Mercato : Irvin Cardona a choisi « un projet sportif était intéressant »

Trois jours part la fermeture du mercato hivernal, Irvin Cardona a expliqué pourquoi il a repoussé les avances de l’ ASSE au profit du club bavarois. « J’étais ouvert à toutes propositions et j’ai étudié les différentes offres. J’ai choisi Augsbourg, car le projet sportif était intéressant », a-t-il confié à Ouest-France. « J’ai eu l’entraîneur au téléphone, il me parle beaucoup et me fait confiance. Et c’est ce qui me manquait à Brest ces derniers mois. Je n’avais plus de temps de jeu. Donc j’avais vraiment besoin de prendre mon envol, de partir sur un nouveau challenge », a justifié le joueur formé à l'AS Monaco.