OM Mercato : Longoria a signé un coup de maître contre Aulas

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 08:09

Contrairement à son homologue lyonnais, Pablo Longoria n’a pas hésité à sortir le chéquier pour une sensation portugais cet hiver.

L’Olympique de Marseille a signé trois renforts lors du mercato d’hiver. L’ OM a notamment procédé à la plus grosse signature de son histoire avec le transfert de Vitinha. L’attaquant portugais a été transféré contre 32 millions d’euros en provenance de Braga. Il réalisait une saison exceptionnelle avec le club lusitanien. Le buteur âgé de 22 ans a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 27 matchs avec le Sporting. Pas insensible aux prouesses de cette pépite et en quête d’un nouvel attaquant, Pablo Longoria a sorti le chéquier pour le transfert de Vitinha. Lequel s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Olympiens. Selon Foot Mercato, le Portugais aurait pu rejoindre Lyon. Mais Jean-Michel Aulas n’a pas flairé contrairement à son homologue marseillais.

OM Mercato : Vitinha recalé Lyon cet hiver

Santi Aouna révèle en effet que Vitinha a été proposé à l’Olympique Lyonnais. Mais l’OL n’a pas donné de suite à cette piste. Au final, c’est sous les couleurs du rival marseillais qu’il va découvrir la Ligue 1 cette saison. Le natif de Cabeceiras de Basto pourrait vivre son baptême de feu ce dimanche lors de l’affiche phare de la 22e journée de Ligue 1. L’ OM reçoit l’OGC Nice pour le derby du Sud à l’Orange Vélodrome. Igor Tudor et ses troupes sont en grande forme avant de défier son rival azuréen.

Azzedine Ounahi, l’une des trois recrues marseillaises cet hiver, s’est d’ailleurs illustré lors de sa première lors du dernier match remporté à Nantes. Le Marocain a inscrit le but du break contre les Canaris. Reste à savoir si Vitinha connaîtra aussi des débuts enchanteurs, qui plus est devant son nouveau public. Les regards des supporters de Marseille seront braqués sur le nouvel avant-centre olympien ce dimanche.