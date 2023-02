OM Mercato : Après Ounahi, Vitinha impressionne déjà à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 février 2023 à 10:33

Les nouvelles recrues de l’ OM se font remarquer. Après Azzedine Ounahi, Vitinha a fait l’étage de ses qualités offensives à Marseille.

Jeune et doté d'un profil très prometteur, Vitinha est le nouvel avant-centre de l’ OM. Considéré comme l’une des plus grosses promesses du football portugais, le joueur de 23 ans devra rapidement s’adapter à son nouvel environnement, lui qui a coûté une somme colossale à l’ OM.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont déboursé environ 32 millions d’euros pour boucler sa signature en provenance du Sporting Barga. Ce qui fait de Vitinha la recrue la plus chère de l’histoire de l’ OM. Le buteur portugais sera probablement associé en pointe en association avec Alexis Sanchez. Bon nombre de supporters marseillais ont hâte de voir ce que donner ce duo offensif.

OM : Vitinha fait forte impression à l'entraînement

Pour l'heure, Vitinha brille déjà à l'entraînement. En effet, pendant que les joueurs de l’ OM se déplaçaient mercredi dernier à Nantes, la dernière recrue marseillaise s'entraînait de son côté à la Commanderie. Et selon les informations dévoilées par La Provence, les témoins sur place ont été « étourdis » par la précision et la puissance de frappe de l’ancien buteur de Braga.

Doté d’un sens but inné, capable de cadrer dans toutes les positions, Vitinha a visiblement toutes les qualités nécessaires pour s’imposer au sein de l’attaque de l’ OM. Il devra à présent confirmer son potentiel en match officiel. Le jeune buteur fera certainement partie de la liste des joueurs qui vont affronter l’OGC Nice, dimanche prochain. Ce sera peut-être l’occasion pour lui de réaliser ses grands débuts sous le maillot phocéen et conquérir le cœur du public du Vélodrome.

En attendant, l’autre recrue de l’OM, Azzedine Ounahi, fait déjà forte impression à Marseille. Buteur en fin de match face au FC Nantes (0-2), le milieu de terrain marocain a vécu un véritable rêve et connait une adaptation express sous le maillot de l’ OM. Et ce n'est pas son entraîneur, Igor Tudor, qui dira le contraire. « Oui, j'ai apprécié, car on sait qu'il a ce talent. Bien évidemment, il n'est pas encore en forme sur le plan physique et il doit aussi s'adapter à notre manière de jouer. Il va avoir besoin de temps, mais son talent est là. On le savait. Son but ? Incroyable, incroyable... », a-t-il conclu.