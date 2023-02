ASSE Mercato : Le départ de Batlles annoncé avant d’affronter Annecy

Publié par ALEXIS le 04 février 2023 à 12:26

Dernier de Ligue 2 avant d’affronter le FC Annecy, l’entraineur de l’ ASSE joue son poste ce samedi après-midi, comme l’annonce la Chaîne L’Equipe.

L’ ASSE a chuté encore au classement et se retrouve désormais à la 20e place, avant d’affronter le FC Annecy ce samedi, à partir de 15h au stade Geoffroy-Guichard. Cette relégation de l’AS Saint-Etienne à la dernière place est la conséquence de la victoire de Niort sur le Dijon FCO (0-1), vendredi. Les Chamois passent donc provisoirement devant les Verts, avec 2 points de plus. Notons que l’ ASSE a été la lanterne de la Ligue 2 de la 15e à la 18e journée.

L’équipe de Laurent Batlles était remontée à la 18e place au classement après sa victoire sur les Niortais (0-1), lors de la 19e journée. Une embellie qui n’a pas duré, car les Stéphanois ont enregistré 2 défaites face au FC Sochaux (2-3) et le SC Bastia (2-0) dès l'entame de la phase retour de la Ligue 2. L’ ASSE a pourtant recruté 7 nouveaux joueurs en renfort, dont 5 ont déjà joué au moins deux matchs.

ASSE Mercato : Batlles démis en cas de défaite contre Annecy

Les Stéphanois n’ont plus d’autres alternatives que de prendre rapidement des points, afin de quitter progressivement la zone rouge de relégation en National. En sursis depuis plusieurs mois maintenant, Laurent Batlles n’a plus de joker. Il pourrait être limogé si son équipe enchaine une troisième défaite lors des matchs retour. Selon le média sportif, le départ de l’entraineur de l’ ASSE est dans les tuyaux.

« Même s’ils battent Annecy, ils resteraient relégables. Donc oui, Laurent Batlles jouera son poste ce samedi après-midi, mais cette fois-ci c’est pour de bon », annonce Bernard Lions, tout en rappelant qu’il avait déjà été « sauvé » par le trio de dirigeants en place à l’ ASSE, en novembre, après la défaite face à Rodez (0-2). « Là, vu comme les évènements s’enchainent, et le fait que Batlles n’y arrive pas depuis huit mois, s’il perd contre Annecy, vraisemblablement il sera démis de ses fonctions », insiste le journaliste dans L'Equipe du soir.