LOSC : Crise, le torchon brûle déjà entre Fonseca et Létang

Publié par Ange A. le 05 février 2023 à 01:39

En marge de la victoire du LOSC face au Stade Rennais, le ton est monté entre Paulo Fonseca et le président Olivier Létang.

Après deux matchs sans victoire, le Lille OSC a renoué avec le succès en championnat ce samedi. Le LOSC a signé un précieux succès pour la course à l’Europe sur la pelouse du Stade Rennais. Les Dogues ont renversé trois buts à un grâce à des réalisations d’Edon Zhegrova, Rémy Cabella et André Gomes. Amine Gouiri avait pourtant rapidement lancer les locaux en ouvrant le score dès la première minute. En marge de cette rencontre, la tension est montée entre Paulo Fonseca et Olivier Létang. Foot Mercato assure que le ton est monté entre les deux hommes avant le coup d’envoi de la partie. « En effet, selon nos informations, Paulo Fonseca a eu une discussion houleuse avec Olivier Létang quelques instants avant d’affronter le Stade Rennais, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 », peut-on lire.

LOSC : Les raisons de la dispute entre Fonseca et Létang

Le média en ligne croit savoir que Paulo Fonseca reproche à son président « d’interférer dans son travail de préparation » du match entre le Stade Rennais et le Lille OSC. De même, le technicien portugais est loin d’être satisfait du mercato du LOSC. Les Dogues n’ont signé qu’un seul renfort cet hiver. Benoît Costil est venu compenser le départ de Léo Jardim, rentré au Brésil à Vasco de Gama. Le coach lillois espérait également un nouvel arrière droit suite au départ en prêt d’Hakim Zedadka. L’entraîneur lillois a d’ailleurs enregistré une autre mauvaise nouvelle avec la blessure d’Ismaily survenue contre le SRFC.

Après la rencontre, il s’est prononcé sur ses relations avec Olivier Létang. « Si nous avons un problème, nous devons le régler à la maison », a indiqué Paulo Fonseca cité par L’Équipe.