OM-PSG : Le CUP tape du poing sur la table pour le voyage à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 11:35

Ce mercredi l’Olympique de Marseille va affronter le PSG en Coupe de France. Le CUP a lancé un message fort pour ce déplacement sur le terrain de l’ OM.

Lors du match de la 22e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club, le Collectif Ultras Paris ont fait passer un message fort aux autorités des Bouches-du-Rhône, où il est interdit de déplacement depuis maintenant quatorze ans. À quelques jours du huitième de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le PSG sur la pelouse du stade Vélodrome, les supporters parisiens aimeraient pouvoir accompagner Christophe Galtier et ses hommes.

« 14 ans sans aller à Marseille sommes nous condamnés à perpétuité ? Plus que jamais...LIBERTÉ POUR LES ULTRAS !! Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône, à un moment prenez vos responsabilités !!!! », a écrit le CUP sur une banderole samedi après-midi dans les tribunes du Parc des Princes. En attendant la réponse des instances interpellées, l’entraîneur du club de la capitale a lancé quant à lui un énorme avertissement à ses joueurs.

OM-PSG : Christophe Galtier lance le Classico contre l’OM

Très attendus chaque année, les rencontres entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont les rendez-vous de la saison en France. Et pour cette année 2023, les Olympiens vont recevoir les Parisiens deux fois de suite au Vélodrome, en Ligue 1 et en Coupe de France. Ce mercredi, Igor Tudor et ses garçons vont recevoir la bande à Lionel Messi pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Conscient de l’importance de ce rendez-vous, Christophe Galtier a tenu à mettre ses joueurs en alerte.

« Lens, c’était le premier match de l’année, c’était un match important, Lens. Et on ne l’a pas bien abordé. Là, c’est le fameux Classique, sur un match à élimination directe. On va se déplacer au stade Vélodrome dans une ambiance extraordinaire. Il faudra sortir un très grand match pour se qualifier, mais on l’aborde sereinement. On va se présenter au Vélodrome avec une autre manière de jouer et l’envie de se qualifier », a prévenu Galtier devant les médias.