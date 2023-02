SRFC-LOSC (1-3) : Jonathan David évoque le gros coup des Dogues

Publié par Dylan le 05 février 2023 à 14:49

Grâce à sa victoire sur la pelouse du Stade Rennais, le LOSC est revenu à deux points du top 5. L'attaquant nordiste Jonathan David a analysé le match.

C'est peut-être la plus belle opération de cette 22ème journée de Ligue 1. En déplacement au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais, le LOSC a frappé un grand coup en l'emportant sur le score de 3-1. Cueillis à froid dès le début du match par un but d'Amine Gouiri, les Dogues ont ensuite maîtrisé la partie. L'ailier kosovare Edon Zhegrova a logiquement égalisé, signant au passage son premier but de la saison avec Lille. Puis l'expérimenté Rémy Cabella a forcé le verrou en fin de rencontre, suivi par une réalisation d'André Gomes.

Un résultat logique qui a assommé le SRFC. Cinquième au coup d'envoi avec 5 points d'avance sur son adversaire, le club breton le laisse revenir à 2 longueurs avec cette défaite. De son côté, Lille signe une nouvelle victoire depuis le 15 janvier dernier en Ligue 1 (5-1 contre Troyes). Titulaire lors de ce match, l'attaquant canadien Jonathan David s'est montré très satisfait de la performance de son équipe.

Jonathan David (LOSC) : « Ces trois points sont importants pour la suite »

Interrogé en zone mixte à l'issue de la rencontre, Jonathan David semblait également soulagé par ce résultat positif : « En première mi-temps c’était assez équilibré. Au fur et à mesure que le temps passait, on a senti qu’on prenait le dessus et qu’on pouvait aller chercher quelque chose. On se l’est dit à la fin du match, ces trois points sont importants pour la suite du championnat » a-t-il confié tout sourire.

Le LOSC a été la deuxième équipe à battre le Stade Rennais à l'extérieur cette saison, après le FC Lorient. Une performance d'autant plus remarquable donc pour un club qui cherchera une seconde victoire consécutive en Ligue 1 contre le RC Strasbourg (18ème). Celle-ci serait le bienvenue alors que des tensions règneraient entre Paulo Fonseca, l'entraîneur du club nordiste et Olivier Létang, son président.