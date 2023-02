PSG Mercato : l’Inter annonce sa première mesure contre Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 16:13

Même s’il n’a pas quitté l’Inter Milan cet hiver, Milan Skriniar a déjà confirmé avoir signé avec le PSG. Et le club italien ne compte pas en rester là.

Après plusieurs mois de négociations, l’Inter Milan n’est pas parvenu à convaincre Milan Skriniar de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Alors que ses dirigeants croyaient tenir le bon bout, le défenseur central a ouvertement annoncé par le biais de son agent qu’il ne poursuivra pas l’aventure avec la formation transalpine.

« Nous avons déjà prévenu le club que Skriniar ne renouvellera pas son contrat, et que nous nous sentons libres de discuter avec d'autres clubs », a déclaré Roberto Sistici dans une interview accordée à TeleNord, le mois passé. Une décision qui ne sera pas sans conséquence sur le défenseur de 27 ans durant les cinq prochains mois. D'autant qu'il a annoncé avoir signé avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Le brassard de capitaine arraché à Milan Skriniar

S'il terminera cette saison 2022-2023 en Série A, avant de s’engager probablement en faveur du Paris Saint-Germain comme un agent libre, Milan Skriniar ne portera plus le brassard de capitaine de l’Inter Milan. En représailles à la décision de l’international slovaque de ne pas renouveler son bail et donc de partir gratuitement à compter du 1er juillet prochain, les Nerazzurri ont pris la résolution de lui enlever le capitan at qu’il tenait depuis quelques mois afin de le convaincre de parapher un nouvel engagement.

« Je ne juge pas les choix de Milan, mais je juge l'homme et le joueur. C'est un gars formidable, il travaille très bien tous les jours. Il sera probablement titulaire, mais concernant le brassard de capitaine, nous avons établi une hiérarchie. À cause de ce qui s'est passé, Milan Skriniar ne sera plus le capitaine, mais cela a été discuté tranquillement avec le club et lui.

Désormais, le capitaine est Samir Handanovic, mais il y a aussi Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez qui postulent », a déclaré l’entraîneur de l’Internazionale, Simone Inzaghi, devant la presse ce samedi. Selon plusieurs médias italiens, Skriniar signera un contrat de quatre années avec le Paris SG, soit jusqu'en juin 2027, avec à la clé un salaire de 9 millions d’euros.