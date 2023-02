PSG Mercato : Un retour au milieu se prépare déjà au Paris SG

Publié par Jules le 06 février 2023 à 17:04

Peu actif sur le marché des transferts cet hiver, le PSG pourrait cependant enregistrer un retour cet été au milieu de terrain.

Le marché des transferts ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour le PSG. En effet, le Paris Saint-Germain, qui espérait recruter Milan Skriniar et Hakim Ziyech dans les dernières heures du mercato hivernal n'ont finalement récupéré aucun des deux joueurs. Dans le sens des départs néanmoins, le PSG s'est séparé de plusieurs indésirables. Une bonne chose pour les Parisiens qui vont rapidement devoir réduire leur masse salariale trop importante pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

Cependant, l'opération dégraissage devrait se poursuivre dans les prochains mois pour le PSG. Sous la menace de sanctions, les dirigeants parisiens devraient tenter de trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs de l'effectif qui n'entrent pas dans les plans de Christophe Galtier. En revanche, certains indésirables qui ont été simplement prêtés par le Paris Saint-Germain pourraient, quant à eux, revenir au club, ce qui risque de ne pas arranger la question de la masse salariale qui va être primordiale pour le Paris SG.

PSG Mercato : La Juventus ne conservera pas Leandro Paredes

Arrivé au PSG en 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre la coquette somme de 40 millions d'euros, Leandro Paredes n'a plus sa place dans les rangs du Paris SG. Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus cette saison, le joueur ne parvient pas non plus à s'imposer en Italie, où il n'est apparu qu'à 18 reprises sous les couleurs des Bianconeri depuis le début de l'exercice 2022-2023.

Loin d'être un titulaire indiscutable à la Juve, le joueur prêté par le PSG ne devrait pas s'éterniser en Italie. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le club turinois ne souhaiterait pas conserver le milieu de terrain du Paris SG, qui pourrait donc revenir en France à l'issue de la saison. Une très mauvaise nouvelle pour les Parisiens qui ne toucheront donc pas la clause d'achat, qui s'élève à près de 23 millions d'euros, hors bonus.