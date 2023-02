PSG Mercato : Lucas Moura vers un retour en France ?

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 20:04

Actuellement à Tottenham, Lucas Moura n'envisage pas de prolonger et partira libre en fin de saison, de quoi entrevoir un possible retour en France.

C'est la drôle de rumeur qui a vu le jour ce lundi dans la presse brésilienne. Évoluant à Tottenham depuis 2018, Lucas Moura ne serait pas enclin à prolonger son contrat en Angleterre, et d'après les informations révélées par UOL, l'attaquant brésilien se chercherait une porte de sortie, tout en restant en Europe la saison prochaine.

De ce fait, la source indique que plusieurs clubs auraient d'ores et déjà montré leur intérêt pour faire venir le joueur de 30 ans l'été prochain, et des écuries françaises seraient dans le lot, d'après le média brésilien. L'Angleterre et l'Italie sont également des pistes sérieuses, et les agents de Lucas Moura seraient actuellement au Royaume-Uni pour faire avancer les premiers contacts.

Depuis son arrivée en Premier League, Lucas Moura a disputé 213 rencontres avec les Spurs pour un total de 38 buts inscrits, dont le fameux triplé face à l'Ajax en demi-finale retour de la Ligue des Champions le 8 mai 2019.

PSG Mercato : Un retour de Lucas Moura à Paris envisageable ?

Arrivé au PSG en 2013 contre un chèque de 40 millions d'euros, Lucas Moura a longtemps fait les beaux jours du club de la capitale. Auteur de 229 apparitions sous le maillot du Paris SG, l'attaquant brésilien a inscrit 46 buts, et aurait pu s'offrir une réalisation qui serait restée dans l'histoire du Paris SG.

En effet, lors d'un Classico au Parc des Princes face à l' OM le 2 mars 2014, il passe en revue toute la défense marseillaise en partant de son camp, et effectue une course de plus de 60 mètres, avant de voir Rod Fanni le privant d'un chef-d'œuvre historique. Par la suite, Lucas Moura verra son temps de jeu diminué au fil des saisons, et l'arrivée d'Unai Emery sera en grande partie responsable de son départ.

Actuellement à la recherche d'un nouveau challenge eu Europe, Lucas Moura serait certainement emballé à l'idée de retrouver Marquinhos et Neymar au PSG, mais voir Luis Campos s'aligner sur le joueur de 30 ans semble peu probable.