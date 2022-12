OM Mercato : Gerson s’éloigne, Flamengo vise un ancien de Paris

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2022 à 10:45

Face à la position ferme de l’ OM concernant le transfert de Gerson, Flamengo se tourne vers une autre piste, menant à un ancien joueur de Paris.

Pièce maîtresse de l’ OM la saison dernière, sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson est relégué à un rôle secondaire depuis l’arrivée d’Igor Tudor. L’international brésilien ne rentre pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur marseillais. La preuve, il n'a pas disputé la moindre minute de jeu lors des cinq dernières rencontres de l’Olympique de Marseille. Un traitement devenu insupportable pour le principal concerné.

Alors que son contrat expire en juin 2025 avec l’ OM, Gerson a pris la résolution de changer de club dès cet hiver. Il avait même anticipé ses vacances pour rentrer au Brésil début novembre dans le but de finaliser son transfert à Flamengo, son ancien club. Les deux parties ont entamé des négociations et seraient tombées d’accord sur les bases de son futur contrat. Et de son côté, la direction de l’ OM ne ferme pas la porte à son départ. Elle espère récupérer au moins 15 millions d’euros sur son futur départ.

OM Mercato : Flamengo vise Lucas Moura pour oublier Gerson ?

Sauf que ce montant semble trop élevé pour les finances de Flamengo. En effet, le club carioca ne compte pas dépenser autant pour s’offrir son ancien joueur. Résultat : les négociations entre les deux écuries traînent et cette opération semble déjà compromise. D’ailleurs, en cas d’échec du dossier Gerson, les dirigeants brésiliens ont déjà une solution de repli. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Flamengo s’intéresse aussi à Lucas Moura (30 ans).

L’international brésilien évolue actuellement à Tottenham où il doit se contenter d’un statut de remplaçant sous les ordres d’Antonio Conte. En manque de temps de jeu en Premier League, l’ancien joueur du PSG pourrait se laisser séduire par un retour au Brésil avant d’envisager la retraite. Le club carioca militerait déjà dans ce sens. La source ajoute que le FC Séville de Jorge Sampaoli serait aussi sur les traces de l’ancien Parisien. Très intéressés par le profil de Gerson et celui de Lucas Moura, les Mengao ne pourront pas s’offrir les deux joueurs. Il faudra donc trancher. Pour l’heure, Flamengo a fait du milieu offensif de l’ OM sa priorité pour le prochain mercato hivernal. Toutefois, les choses risquent d’évoluer dans les jours à venir.