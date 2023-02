OM : Le message de Chancel Mbemba à Christian Atsu porté disparu

Publié par Timothée Jean le 06 février 2023 à 23:54

Suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, l’attaquant ghanéen Christian Atsu est porté disparu. Le défenseur de l' OM Chancel Mbemba a réagi.

Ce lundi, un violent séisme de magnitude 7 a frappé la Turquie et la Syrie, provocant des dégâts importants et un lourd bilan humain. Ce sont plus de 1 500 personnes qui ont trouvé la mort suite à cette catastrophe, selon le dernier bilan officiel. Ce bilan pourrait d’ailleurs s’alourdir, car de nombreuses personnes sont encore sous les décombres. Ce serait notamment l’attaquant ghanéen Christian Atsu.

L'ancien attaquant de Chelsea et Newcastle évolue aujourd'hui à Hatayspor, en Turquie. Iil avait inscrit le but de la victoire de son équipe en Süper Lig face à Kasimpasa (1-0), quelques heures avant ce violent tremblement de terre. Et depuis, l’international ghanéen est depuis activement recherché par les secours. Selon la presse locale, Christian Atsu fait partie des personnes portées disparues. Une nouvelle inquiétante qui ébranle l'univers du football.

OM : Chancel Mbemba "prie" pour Christian Atsu

Chancel Mbemba, qui connait très bien Christian Atsu pour l’avoir côtoyé durant plusieurs saisons au FC Porto, a réagi à sa disparition. Le défenseur central de l’ OM prie pour retrouver son « ami » en vie le plus rapidement possible. "Je prie pour qu’on puisse te retrouver au plus vite mon ami", a posté le joueur de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. "Pensées et prières avec les personnes en Turquie et en Syrie", a également écrit Ruslan Malinovskyi sur son compte Twitter.

Pour l’heure, l’attaquant ghanéen de Hatayspor, Christian Atsu, est toujours recherché par les secours, tout comme son coéquipier Onur Ergün et son directeur sportif, Taner Savut, aussi portés disparus. Le gardien de but du Yeni Malatyaspor (deuxième Division), Eyup Türkaslan, fait quant à lui partie des victimes de cette castatrophe. Son corps a été retrouvé sans vie dans les décombres de son immeuble, a indiqué le club de football turc de Matalyaspor. Les recherches se poursuivent toujours dans les zones dévastées.