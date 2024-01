En ce début de mercato hivernal, la direction de l’OM est quasiment assurée de boucler une importante signature en défense centrale.

Mercato OM : La clause qui garantit le transfert définitif de Bamo Meïté

L’été dernier, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a encore démontré son ingéniosité dans le domaine des transferts, en bouclant l’arrivée d’une douzaine de recrues lors de l’intersaison. Parmi ces acquisitions figure notamment Bamo Meïté, qui a rejoint l’OM dans les derniers instants du mercato, dans le cadre d'un accord impliquant Isaak Touré avec le FC Lorient.

Le transfert du défenseur ivoirien à l’OM a été conclu sous la forme d'un prêt payant d'un million d'euros, assorti d'une option d'achat évaluée à environ 10,5 millions d'euros. Un détail spécifique a également été inséré dans son contrat. La Provence assure que Bamo Meïté devrait rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, car son transfert sera définitif si le club phocéen parvient à se maintenir en Ligue 1.

Un deal qui confirme la vision à long terme de Pablo Longoria

Occupant actuellement la sixième place au classement après 17 journées de Ligue, il semble peu probable que l'OM connaisse une dégringolade spectaculaire en seconde partie de saison. Par conséquent, à moins d'une catastrophe improbable, Bamo Meïté devrait continuer à évoluer sous les couleurs marseillaises à l'issue de la saison en cours. Sa signature définitive à l’OM semble quasiment assurée. Si cela venait à se confirmer, Bamo Meïté signerait alors un nouveau contrat de longue durée avec l’Olympique de Marseille.

Cette stratégie de Pablo Longoria montre non seulement son flair pour le recrutement, mais aussi sa vision à long terme pour renforcer l'équipe phocéenne. Le jeune défenseur central s'inscrit ainsi dans le projet de l'Olympique de Marseille et devrait profiter de l’absence de Chancel Mbemba convoqué à la CAN 2023, pour se faire une place régulièrement dans le onze de départ de Gennaro Gattuso.