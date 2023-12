Pablo Longoria fera face un mercato qui s'annonce tendu en janvier alors que l'OM s'apprête à se vider de plusieurs joueurs pour la CAN 2023.

Mercato OM : Il y urgence à Marseille

Le mois de janvier est le plus redouté des clubs européens ces dernières semaines. En cause, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. A l 'instar de plusieurs clubs qui fera face à des départs des joueurs africains de leur effectif, l'Olympique de Marseille doit en perdre une demi-dizaine. En effet, Gennaro Gattuso ne pourra pas compter sur Chancel Mbemba, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Gueye ou encore Azzedine Ounahi et Amine Harit, au moins pour quelques semaines. A ces nombreux départs s'ajoutent les forfaits de certains joueurs dont Valentin Rongier. Le tableau est sombre et inquiète déjà Florent Gautreau.

Longoria sous pression

Il y aura un véritable trou d'air dans le groupe de Gattuso, qui avait déjà réclamé des renforts pour ce mercato. Face à la situation, il y a urgence et Pablo Longoria et Mehdi Benatia doivent réagir. Même si l'Olympique de Marseille a montré un visage convaincant ces dernières semaines avec le changement de système notamment, et le retour en grâce de Pierre-Emerick Aubameyang, « il y a quand même une petite pression sur l’OM lors de ce mercato », a fait remarquer le journaliste au micro de After Foot.