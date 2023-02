OM - PSG : La compo de Tudor avec deux absents en défense

Publié par Ange A. le 07 février 2023 à 06:04

L’ OM joue gros ce mercredi avec la réception du Paris Saint-Germain. Igor Tudor sera privé de deux éléments en défense pour cette affiche.

L’Olympique de Marseille est redescendu de son nuage. Dimanche, l’ OM a vu sa série d’invincibilité enclenchée depuis mi-novembre s’estomper. Les Olympiens ont été défaits à l’Orange Vélodrome par l’OGC Nice. Les Aiglons l’ont emporté trois buts à un sur la pelouse du Vélodrome. Un coup d’arrêt pour le club provençal dans sa course pour la Ligue des champions. Après ce faux pas lors du derby contre le Gym, Marseille joue à nouveau gros ce mercredi. Igor Tudor et ses poulains affrontent le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Igor Tudor devra composer avec deux absents en défense centrale. Léonardo Balerdi et Éric Bailly ne seront pas de la partie pour ce deuxième Classique de la saison.

OM : Marseille sans Bailly et Balerdi en défense

Les défenseurs centraux de l’Olympique de Marseille sont suspendus pour la réception du Paris Saint-Germain. N’empêche que le coach de l’ OM peut aligner une équipe compétitive pour défier le PSG. Malgré les suspensions de Balerdi et Bailly, Igor Tudor va aligner Mbemba, Gigot et Kolasinac en défense centrale selon L’Équipe.

Jonathan Clauss et Nuno Tavares seront respectivement chargés de l’animation sur les couloirs droit et gauche d’après le quotidien sportif. Valentin Rongier et Jordan Veretout formeront l’entrejeu marseillais. Devant Mattéo Guendouzi ou Cengiz Ünder sur le flanc droit de l’attaque. Buteur pour la première fois avec Marseille contre Nice, Ruslan Malinovskyi devrait évoluer à gauche. Sur le banc contre le Gym, Alexis Sanchez devrait retrouver sa place de titulaire selon le journal.

Le onze probable de Marseille contre Paris

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Kolasinac

Milieux : Clauss, Rongier, Veretout, Tavares

Attaquants : Ünder/Guendouzi, Malinovskyi, Sanchez.