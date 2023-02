OM : Un précieux retour en attaque, la compo de Tudor face au PSG

Publié par Timothée Jean le 07 février 2023 à 01:34

Pour la réception du PSG mercredi soir, l’entraîneur de l’ OM sera privé de deux cadres. Igor Tudor prépare aussi quelques aménagements en attaque.

Invaincu depuis la reprise du championnat, l'Olympique de Marseille a fini par céder dimanche soir devant une vaillante équipe de l’OGC Nice, en clôture de la 22e journée. Dans un match plein d’intensité, les Aiglons se sont montrés plus efficaces face aux Marseillais et s'imposent sur le score de 3 buts à 1 au stade Vélodrome.

Battu pour la première fois à domicile depuis octobre 2022, l’ OM a visiblement très mal préparé son prochain match face au PSG. Les Marseillais devront donc corriger beaucoup de choses pour tenter de venir à bout des Parisiens. Des changements notables sont attendus. D’ailleurs, Igor Tudor devra composer son équipe sans deux atouts précieux en défense.

En effet, Éric Bailly et Leonardo Balerdi ne seront pas de la partie. L'Équipe rappelle que ’international ivoirien purgera son septième et dernier match de suspension suite à son expulsion face à Hyères, en 32e de finale de la Coupe de France. Tandis que le défenseur argentin sera suspendu pour ce choc OM-PSG pour une accumulation de cartons jaunes. Face à ces absences, l’entraîneur de l' OM devrait procéder à quelques aménagements dans son onze de départ.

OM : Sead Kolasinac et Alexis Sanchez titulaires, Vitinha sur le banc

Pour la réception du PSG mercredi soir (21h10) en huitième de finale de la Coupe de France, Igor Tudor devrait revenir à son onze de départ habituel. Il faut dire que les changements tactiques opérés lors de la défaite face à l’OGC Nice se sont avérés peu concluants. Titularisé à la surprise générale face aux Aiglons, Vitinha a notamment raté ses débuts sous les couleurs marseillaises.

S’il est hors de question de condamner d’avance le nouvel atout offensif de l’ OM, Igor Tudor devra tout de même le laisser sur le banc face au PSG. L’entraîneur de l' OM optera alors pour un retour d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque marseillaise. Laissé sur le banc de touche lors de la dernière rencontre, l’attaquant chilien sera sans doute aligné en attaque aux côtés Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi dans le secteur offensif.

L’entrejeu de l’ OM sera animé par les inamovibles Valentin Rongier et Jordan Veretout. Tandis que les latéraux Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperont leurs postes respectifs. En l’absence de Leonardo Balerdi (suspendu), c’est probablement Sead Kolasinac qui le remplacera en défense centrale. Le défenseur bosnien sera associé à Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Les cages phocéennes seront une nouvelle fois gardées par Pau Lopez.

La composition probable de l’ OM face au PSG :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Sead Kolasinac

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier (cap.), Jordan Veretout, Nuno Tavares,

Attaquants : Mattéo Guendouzi, Ruslan Malinovski et Alexis Sanchez.