Stade Rennais : Entretien. Ibrahim Salah : « Je crois au destin »

Publié par Enzo Vidy le 07 février 2023 à 17:32

Arrivé au Stade Rennais dans les derniers instants du mercato hivernal, Ibrahim Salah était longuement suivi par le SRFC. Sa volonté, son envie de travailler et sa détermination, Florian Maurice n'a pas manqué d'encenser son nouvel attaquant lors de la présentation d'Ibrahim Salah devant la presse ce mardi après-midi. Entretien.

Pouvez-vous nous raconter la journée mouvementée que vous avez vécu mardi dernier ?

Ce n'était pas très mouvementé. J'ai pris l'avion et je suis arrivé à Rennes. Florian Maurice m'a directement accueilli, je suis allé faire ma visite médicale où tout s'est bien passé. Ensuite, je suis allé au centre d'entraînement que j'ai pu visité un petit peu. Après il y a eu des petites complications par rapport au départ de Kamaldeen, mais je voulais tout de même garder espoir, car moi je crois au destin, et je sais que les choses qui se font à la dernière minute n'arrivent pas pour rien. Ça s'est fait au bon moment et je suis quand même très ambitieux car même si je n'ai pas beaucoup d'expérience du fait que je sois jeune, quand tu veux toujours travailler et apprendre, il n'y a pas de limites à vouloir croire en ses rêves. Donc voilà, aujourd'hui je suis ici et je suis motivé.

À quel moment La Gantoise vous a informé sur le fait que Rennes s'intéressait à vous ?

La Gantoise ne m'a rien dit. On l'a appris en même temps ou alors ils ont été mis au courant que quelques heures avant, car moi on m'a fait la surprise. Je savais que le Stade Rennais me suivait, mais je suis resté concentré, focus, et j'ai continué à bien m'entraîner, sans changer ma méthode de travail. Derrière, les choses se sont faites assez rapidement, de la bonne façon, et aujourd'hui je suis fier d'être ici.

Vous connaissiez déjà bien le club et les joueurs passés par le Stade Rennais.

Le Stade Rennais est une équipe qui est connue en Belgique, et j'ai aussi regardé les performances de certains joueurs sous le maillot rennais comme Ousmane Dembélé ou encore Nayef Aguerd. La Ligue 1 c'est un championnat où il y a beaucoup de compétitions, de grosses équipes et de gros joueurs donc je suivais un peu ce qu'il se passait, et quand on m'a dit que le Stade Rennais s'intéressait à moi, j'ai directement regardé les matchs pour me faire mes propres idées. J'ai pu voir notamment les prestations d'Hatem Ben Arfa qui était un phénomène, donc c'est normal que je connaisse ce grand club aujourd'hui.

Quel a été le déclic pour vous mettre rapidement au niveau en Belgique ?

Moi je suis quelqu'un qui veut toujours apprendre et travailler car je sais que le football est un monde difficile. Il ne consiste pas à courir derrière un ballon, ce sport représente beaucoup de sacrifices. Moi j'ai fait le choix d'être footballeur, et ce n'est pas facile, donc maintenant j'ai 15 ou 17 ans devant moi pour réussir et rendre fier ma famille.

Quel a été votre parcours avant d'évoluer à La Gantoise ?

J'ai eu un parcours assez atypique. Le club du Beerschot ne voulait plus de moi et voulait me prêter à un club de division 4, mais je n'étais pas d'accord car les ambitions ne correspondaient pas à ce que je recherchais. Aujourd'hui, je suis arrivé ici pour certaines raisons. Entre-temps j'ai été en angleterre où j'ai pu passer des tests, car j'avais un ami qui jouait là-bas et qui m'a dit qu'il parlerait de moi à un coordinateur. J'ai fait un tournoi avec l'équipe de Bristol, et à la suite de ça, j'ai eu des contacts venant de plusieurs clubs anglais pour passer des tests. Mais ça n'a pas fonctionné à cause de problème administratif avec la Belgique. Mais maintenant, tout ça est derrière moi, j'ai grandi, mûri, et ça fait la personne que je suis devenu aujourd'hui.

Vous avez un profil polyvalent en attaque, quel est votre poste de prédilection ?

Sur les côtés, ailier gauche ou ailier droit, ainsi qu'en faux numéro 9.

Vous avez déjà échangé avec Bruno Genesio à ce sujet ?

J'accepterai ce que le coach me demandera. Après, c'est encore trop frais pour dire que je veux jouer à tel poste. Tout ce que le coach me donne, je le prends. Le match passé, j’ai joué 8 minutes, je prends. Je suis encore jeune, je dois encore montrer ce que je peux faire. On travaille et on espère que ça va payer.

Vous vous attendez à un niveau élevé dans le championnat de France ?

J'ai vu que mon équipe se débrouillait très très bien dans l'utilisation du ballon. Le championnat de Ligue 1 je pense qu'il peut me convenir, et que je peux apporter beaucoup à mon équipe.

Le Stade Rennais ça ne se refusait pas ?

Non, une offre comme ça tu ne peux pas refuser, au vu de mes ambitions, et de ce club qui forme beaucoup de joueurs talentueux.

Vous portez le numéro 34, il a une signification ?

C’est pour Abdelhak Nouri, victime d'un malaise cardiaque. J’ai eu sa famille au téléphone. Cette histoire m’avait touché.

Que pensez-vous du parcours européen du Stade Rennais ?

Le club a été 5 fois d’affilée en coupe d’Europe, c’est incroyable. J’essayerai d’apporter tout ce que je peux pour arriver à ces objectifs. Pourquoi pas jouer la Champions League la saison prochaine, il faut être ambitieux. Je crois qu’il faut croire en ses rêves. Si tu veux toucher les étoiles, il faut viser la lune.