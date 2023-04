Publié par Enzo Vidy le 20 avril 2023 à 18:41

Arrivé en toute fin de mercato hivernal en janvier dernier, un attaquant du Stade Rennais envoie un message aux supporters du SRFC.

Stade Rennais : Ibrahim Salah, un premier bilan mitigé

Son arrivée au Stade Rennais s'est faite dans les derniers instants du mercato hivernal. Annoncé comme étant rempli de promesses, Ibrahim Salah veut se faire un nom auprès du public du SRFC, qui attend encore le déclic de l'attaquant marocain. Car pour le moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent concernant l'ancien joueur de La Gantoise.

Depuis sa signature, qui a coûté 3 millions d'euros au Stade Rennais, Ibrahim Salah n'est apparu qu'à 11 reprises, pour un seul petit but inscrit lors du barrage retour de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, le 23 février dernier. Le jeune joueur de 21 ans ne joue que des petits bouts de matches, sans réellement convaincre Bruno Genesio. Pourtant, le potentiel est là, et les ambitions aussi. Si le fait de passer de La Gantoise au SRFC est un tremplin extrêmement élevé, Ibrahim Salah affirme que le meilleur est à venir.

Le message d'Ibrahim Salah aux supporters du SRFC

Dans un entretien accordé à Stade Rennais Online, Ibrahim Salah est revenu sur ses deux premiers mois avec le SRFC, et a envoyé un message aux supporters Rouge et Noir. "Ce n’est qu’une question de temps, je sais qu’une fois que j’aurai enlevé mon masque, car je suis timide, ça va aller tout seul. Et je pense que les supporters vont prendre beaucoup de plaisir. Je joue encore avec le frein à main. Avant de faire quelque chose, j’hésite, et quand tu hésites, c’est mort."

Avec ces déclarations, les prochaines apparitions d'Ibrahim Salah avec le Stade Rennais devraient être scrutées de près par le public du Roazhon Park, qui en attend beaucoup plus du jeune attaquant marocain.