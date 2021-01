FC Nantes Mercato : Un départ officiel, un autre se précise

Publié le 14 janvier 2021 à 14:00

Les joueurs quittent le navire au FC Nantes, alors que Raymond Domenech va effectuer son troisième match sur le banc des Canaris, ce dimanche (15h), contre le RC Lens à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Alors qu'Abdoulaye Dabo vient de s'engager à la Juventus, un autre joueur serait sur le point de laisser derrière lui les bords de l'Erdre.

Le FC Nantes n'avance pas, son mercato oui

Le FC Nantes est 17e de Ligue 1, avec trois points d'avance sur le barragiste, Dijon FCO. La situation est critique chez les Canaris qui, malgré un coach invaincu lors de ses deux premières rencontres, n'ont plus gagné depuis le 8 novembre à Lorient (2-0). Dix matches de disette qui font craindre le pire aux supporters. Et les récentes informations relatives au mercato des Nantais ne devraient pas spécialement les rassurer. En effet, Adboulaye Dabo, lancé à tout juste 17 ans par Miguel Cardoso et disparu des radars depuis, s'est engagé avec la Juventus. Le milieu de 19 ans, plus jeune professionnel de l'histoire du FC Nantes, a rejoint le Piémont sous la forme d'un prêt avec option d'achat. 1,5 petit million d'euros pour le Canari, une aubaine sur laquelle aurait déjà décidé de se jeter les Turinois, précise Ouest-France. Et d'autres joueurs de sa génération devraient quitter le club à l'issue de la saison, libres : c'est notamment le cas de Thomas Basila et Batista Mendy.

Un attaquant sur le départ également ?

Les Jaune et Vert pourraient perdre un autre joueur à l'occasion de ce mercato hivernal. Nieuwsblad informe que Kalifa Coulibaly pourrait faire son retour en Belgique, du côté de La Gantoise. L'attaquant est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Nantes et son prix est estimé à 2,5 millions d'euros. Le KAA Gent, 12e de Jupiler Pro League, souhaite renforcer son secteur offensif à la peine cette saison. Un départ de plus qui se dessine donc du côté de Nantes, dont l'attaque est seulement la 18e de Ligue 1. Raymond Domenech devra trouver de nouvelles solutions pour son équipe et il n'est pas impossible qu'après un milieu de terrain, l'ancien sélectionneur des Bleus réclame un attaquant pour la deuxième partie de saison.













Par Matthieu