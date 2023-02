OL : Une signature officialisée à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 19:46

Après le rachat du club par John Textor, l’ OL poursuit son développement. Le club rhodanien a communiqué sur la signature d’un accord, ce mardi.

« L’Olympique Lyonnais, OL Reign et Club América ont annoncé ce jour la signature d’un partenariat sur le football féminin à l’international. Cet accord inédit entre trois acteurs majeurs du football féminin dans le monde, va permettre de renforcer les liens existants entre les clubs et de développer de nouvelles collaborations dans divers domaines », a appris le club rhodanien dans un communiqué officiel, mardi.

Cette signature est décrochée un mois et demi après le rachat de l’Olympique Lyonnais par le milliardaire américain, John Textor. « Le premier axe de ce nouvel accord sera développé autour des aspects liés aux équipes professionnelles féminines, avec un partage de compétences entre les différents staffs des trois clubs, des échanges d’informations sur le recrutement, les réseaux de scouting et l’organisation de matchs amicaux. La toute première rencontre amicale, symbolisant ce nouveau partenariat, est d’ores et déjà programmée à Seattle, le samedi 25 février prochain au sein du complexe Starfire Sports, entre OL Reign et Club América », a annoncé Lyon.

Ponsot, « ce nouvel accord va renforcer notre collaboration avec OL Reign »

La direction des Gones était représentée à Lyon-Décines par Nick Perera, General Manager d’OL Reign, aux côtés de Sophie Sauvage, Head of International Women’s football d’ OL Groupe et de Vincent Ponsot, Directeur général du football. Quant au Club América, il était représenté par Claudia Carrion, Directrice du football féminin. « Nous sommes fiers aujourd’hui d’insuffler une nouvelle dynamique au football féminin à l’international », a indiqué Vincent Ponsot.

« Ce nouvel accord va renforcer notre collaboration étroite avec OL Reign. En nous associant avec Club América, un autre acteur majeur du football féminin sur le continent nord-américain, nous avons l’ambition d’accélérer fortement le développement du football féminin dans le monde, dès la formation avec le transfert de savoir-faire entre nos académies, jusque dans le fonctionnement de nos équipes professionnelles. »