FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare un mercato XXL cet été !

Toujours en quête de nouveaux renforts, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services de deux joueurs de renom l'été prochain.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré discret durant le mercato hivernal pour éviter une sanction de la Liga. Le vrai objectif des Blaugranas est de réaliser un grand mercato cet été pour bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Cette saison, les hommes de Xavi sont bien partis pour remporter la Liga et les dirigeants du Barça souhaiteraient rajouter de la qualité pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Ces deux dernières années, le FC Barcelone a été éliminé prématurément en phase de poules de la compétition. Ces éliminations ont vécu comme des humiliations par les Catalans qui veulent revenir au sommet du football européeen.

Dans cette optique, les dirigeants du Barça auraient identifié deux profils susceptibles de renforcer l’effectif de Xavi la saison prochaine. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone souhaiterait recruter le milieu de la Fiorentina Sofyan Amrabat et l’attaquant de l’Atlético Madrid, Yannick Ferreira Carrasco.

Le Barça souhaitait recruter les deux joueurs cet hiver, mais les finances du club ont empêché l’aboutissement de ces dossiers. Les Blaugranas devraient donc revenir à la charge cet été, l’international marocain et l’ancien monégasque seraient séduits par le projet du FC Barcelone.

Les Blaugranas auront les moyens de réaliser un mercato de grande envergure cet été et un éventuel titre en liga renforcerait l’attractivité du projet. En plus du jeune espoir Vitor Roque, le FC Barcelone espère pouvoir recruter Sofyan Amrabat et Yannick Ferreira Carrasco.

L’international marocain pourrait être aligné en tant que sentinelle pour remplacer Sergio Busquets qui est toujours annoncé sur le départ. Dans le même temps, la polyvalence de l’attaquant belge de l’Atlético Madrid offrirait de nombreuses options à Xavi. Reste à savoir désormais si le FC Barcelone parviendra à trouver des accords pour recruter Sofyan Amrabat et Yannick Ferreira Carrasco.