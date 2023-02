PSG-Bayern Munich : Nagelsmann avait-il vu juste pour Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 22:29

Récemment, Julian Nagelsmann a estimé que le forfait de Kylian Mbappé pourrait être un coup de bluff du PSG. Et l’entraîneur du Bayern Munich pourrait bien avoir raison.

Dans un communiqué médical publié au lendemain de la victoire contre le Montpellier HSC (3-1), à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain avait annoncé qu’après « examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines. » Appelé à commenter cette mauvaise nouvelle, qui frappe l’équipe parisienne à deux semaines de leur rencontre en Ligue des Champions, le coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, avait ouvertement émis un doute sur la véracité des faits.

« Je ne pense pas qu'il soit absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer et ne pas indiquer une blessure structurelle », avait expliqué le technicien allemand en conférence de presse. Ce mercredi, la presse allemande indique notamment que Nagelsmann pourrait avoir vu juste pour l’attaquant du Paris SG.

PSG : Mbappé finalement sur le banc face au Bayern Munich ?

En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par le quotidien Sport Bild, le staff technique et médical du Paris Saint-Germain ferait tout son possible pour rendre Kylian Mbappé disponible pour le choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich prévu le 14 février prochain au Parc des Princes. Christophe Galtier et le staff parisien espèrent au moins avoir l’international français de 24 ans sur le banc face au Champion de Bundesliga. Autrement dit, la possibilité de voir Mbappé présent dans le groupe de Galtier pour la réception du Bayern Munich ne serait pas complètement écartée du côté du Paris Saint-Germain.