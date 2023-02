PSG : D’importantes signatures actées en interne à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 23:59

Après le départ de Jean-Claude Blanc en décembre dernier, le PSG poursuit sa réorganisation en interne. Nasser Al-Khelaïfi a procédé à d’autres nominations.

Au lendemain d’un mercato hivernal, qui s’est soldé par un fiasco total, Luis Campos n’étant pas parvenu à attirer une seule recrue, le Paris Saint-Germain poursuit sa réorganisation structurelle avec des mouvements en interne. Dans la lignée du départ de son ancien directeur général délégué Jean-Claude Blanc chez Ineos, le club de la capitale française poursuit sa réorganisation interne, à en croire les informations fournies ce mercredi par le quotidien L’Équipe.

Très proche de Nasser Al-Khelaïfi et très apprécié au club, Jean-Claude Blanc a intégré le projet INEOS, propriétaire notamment de l'OGC Nice. Pour le remplacer, le PSG a fait confiance au duo Victoriani Melero, secrétaire général parisien, et Marc Armstrong, directeur des partenariats. Poussant ainsi Al-Khelaïfi a une réorganisation au niveau de la direction du club.

PSG : Al-Khelaïfi réorganise l’après-Jean-Claude Blanc

« Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s'est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le Club au niveau supérieur avec l'appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement », avait écrit le club de la capitale sur son site internet pour annoncer le départ de son directeur général. Ainsi, après le départ fracassant de son ancien bras droit Jean-Claude Blanc, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, continue de réorganiser la direction du club.

Ainsi, Benoît Le Sech, le directeur financier a été promu au poste de directeur administratif et financier en charge des achats et de la DSI (Direction du Système d'Information). Quant à Hélène Leduc-Fonnesu, directrice des ressources humaines, elle a été remplacée par Nam Durand, qui va occuper le poste, dans un premier temps, de manière temporaire. Le club a aussi revu l'organisation de son service communication avec les arrivées de Michelle Gilbert et Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football.