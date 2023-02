ASSE : Les supporters de Saint-Etienne se mobilisent contre Dijon

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 14:09

À deux jours du match de l’ ASSE contre le Dijon FCO, les supporters de Saint-Etienne se mobilisent en grand nombre, vu l’enjeu de la rencontre.

Après la réception du FC Annecy à Geoffroy-Guichard, la semaine dernière, l’ ASSE reçoit cette fois le Dijon FCO, samedi à 15h. Les supporters de l’AS Saint-Etienne se mobilisent massivement pour cette rencontre, surtout que leur équipe a renoué avec la victoire face aux Annéciens. Selon le club ligérien, dans un texte publié sur son site internet, le Kop Nord affiche déjà complet pour le match de la 23e journée de Ligue 1.

Cependant, il reste encore des places disponibles dans les autres tribunes. Saint-Etienne invite donc ses supporters à se mobiliser pour réserver leurs places pour ASSE-Dijon FCO.

ASSE-Dijon FCO : Un match décisif pour les Verts et les Rouges

À cette allure, il n'y a pas de doute que l'équipe de Laurent Batlles pourra compter sur le soutien massif de ses supporters lors de la confrontation avec celle d'Omar Daf. Un match entre deux équipes engagées dans la course pour le maintien en Ligue 1. En effet, l’ ASSE (18e) et le Dijon FCO (17e) occupent la zone rouge de relégation en Ligue 2. De plus, ils comptent le même nombre de points (21), sauf que Dijon a une différence de but de -6 et Saint-Etienne de -7. L’enjeu de cette rencontre est donc décisif pour les deux adversaires.

Gare au vaincu qui se ferait évidemment doubler au classement par le vainqueur. Contrairement aux Verts, qui restent sur une victoire (3-2) face à Annecy, les Rouges sont sur une série négative de trois défaites en championnat, respectivement face aux Girondins de Bordeaux (0-3), au Stade Lavallois (1-0) et aux Chamois Niort (0-1).