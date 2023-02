OM : Igor Tudor prend une énorme décision avant Clermont

Publié par Timothée Jean le 10 février 2023 à 18:25

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’ OM à Clermont, Igor Tudor s’est montré ferme sur la possibilité de faire tourner son effectif.

L’ OM n’aura pas le temps de souffler. Trois jours après sa brillante victoire face au PSG (2-1) en huitième de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille se déplace ce samedi sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied pour affronter Clermont Foot à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Deuxième avec huit points de retard, l’ OM devra impérativement s’imposer au risque de voir ses principaux concurrents, le RC Lens (3e) et l’AS Monaco (4e) lui passer devant.

Ce déplacement à Clermont s’annonce capital pour les Phocéens qui devront enchaîner deux matchs en trois jours. Cette programmation de match n’est pas vraiment du goût d’Igor Tudor. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM a dénoncé ce calendrier infligé à son équipe. « La semaine prochaine est libre, je ne comprends pas pourquoi on joue 3 matchs en 6 jours, je comprends qu'il y a les télés, mais il faut respecter les joueurs. Si les joueurs sont blessés, on n'aura plus de spectacle », a-t-il déploré dans des propos rapportés par La Provence.

OM : Igor Tudor refuse un turnover face à Clermont

Après sa qualification face au PSG, le groupe de l’Olympique de Marseille devra rapidement récupérer en vue d’aller chercher la victoire à Clermont. Et si les Marseillais ont dépensé beaucoup d’énergie face aux Parisiens, Igor Tudor n’a pas l’intention de procéder à un changement dans son onze de départ. « Demain, on se présentera sans turnover avec la meilleure équipe et quand ils ne pourront plus il y en aura 5 joueurs frais pour rentrer. En ce moment, les joueurs sont en forme », a-t-il assuré.

Sauf énorme surprise, Igor Tudor devrait donc se présenter avec le même onze de départ aligné face au PSG. Les Marseillais devront surmonter la fatigue. L’entraîneur de l’ OM estime d'ailleurs que ses joueurs sont capables de mettre la même intensité face aux Clermontois et de répéter de gros efforts dans les semaines à venir. « Il faut réussir à aller au-delà du danger et des pièges de la fatigue. Le corps humain est surprenant, parfois on a l'impression qu'il n'y a plus d'essence, mais on réussit à se surpasser. C'est ce qu'il faudra faire demain, ne penser qu’à ce qu'on a préparé. »

Néanmoins, les soucis physiques de certains joueurs de l' OM devraient contraindre Igor Tudor à revoir sa stratégie contre Clermont. Nuno Tavares est forfait et d’autres joueurs sont incertains pour ce déplacement. « Il manque Nuno et il faut voir 2 ou 3 autres qui ont eu des soucis, on verra ça après l'entraînement », a conclu l’entraîneur de l’ OM.