OL : Grosse pression des supporters de Lyon avant le RC Lens

Publié par ALEXIS le 11 février 2023 à 13:50

À quelques heures du coup d’envoi du match entre l’ OL et le RC Lens, les supporters maintiennent leur mot d’ordre de protestation.

L’ OL va mieux avant de croiser le fer avec le RC Lens, dimanche (20h45). L’équipe rhodanienne reste sur une série sans défaite, soit 4 victoires et un nul, lors des 5 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. Cette embellie à l’Olympique Lyonnais est marquée par la qualification des Gones pour les quarts de finale de la Coupe de France, après avoir sorti le LOSC aux tirs au but. L’ OL est également remonté au classement en Ligue 1, de la 10e à la 9e place grâce à la victoire à Troyes (1-3). Mais Lyon est encore loin des attentes de ses dirigeants, et surtout de ses supporters.

Deux groupes de fans de l’équipe de Laurent Blanc : les Bad Gones et Lyon 1950 sont d’ailleurs mécontents et le manifestent depuis quelques semaines. Ils demandent une « restructuration générale du pôle sportif » du club rhodanien. Ils visent des personnes « qui ne sont pas à leur place », notamment Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (directeur directeur du recrutement), à en croire le site Olympique et lyonnais.

OL : Des supporters de l' OL maintiennent la pression sur leurs dirigeants

Annoncé, lundi, dans ‘’Tant qu’il y aura des Gones’’, les Bad Gones et Lyon 1950 maintiennent le rassemblement devant la porte A du Groupama Stadium (à 20h), avant le match entre l’ OL et le RC Lens. Un mouvement de protestation contre leurs dirigeants qui n’arrivent pas à hisser Lyon au sommet du football en France depuis plus de 10 ans. « Onze ans sans titre, projet sportifs oubliés, ambitions à la baisse, mercato discount, staff et direction incompétents », a souligné le peuple lyonnais dans son message à l'endroit de la direction de l’ OL.