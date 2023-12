En grande difficulté en Ligue 1, l’OL songe à la relève au sein de son groupe professionnel. Le club a ainsi renouvelé son partenariat avec l’AS Dakar Sacré Cœur, un club formateur du Sénégal.

Mercato : L'OL et le Dakar Sacré-Cœur prolonge leur partenariat jusqu’en 2025

Prévu pour prendre fin en juin 2024, le partenariat qui lie l’OL à l’AS Dakar Sacré-Cœur ne s’arrêtera pas dans six mois. Les parties ont décidé d’un commun accord de poursuivre l’aventure ensemble pour une saison supplémentaire. Ce jeudi, la prolongation de leur convention a été officialisée par le club rhodanien sur son site internet. Elles ont signé jusqu’en juin 2025. Le club basé la capitale sénégalaise et l’Olympique Lyonnais sont donc parti pour leurs 10 ans de collaboration, car ils ont signé pour la première fois en 2015, le partenariat entre l’OL et le Dakar Sacré-Cœur.

Notons que Vincent Ponsot s’était déplacé jusqu’à Dakar pour la signature d’une convention tripartite entre l’Olympique Lyonnais, le Dakar Sacré-Cœur et l’Agence Française de Développement. Il avait accompagné la Ministre des sports, Amélie Ouéda-Castéra. Il a sans doute profité de ce rendez-vous pour boucler la prolongation du contrat qui lie Lyon au club du Sénégal.

Les premiers fruits du partenariat entre Lyon et le Dakar Sacré Coeur

Pour rappel, Abdoulaye Ndiaye (21 ans) a débarqué à Lyon en juillet 2020, en provenance de Dakar, grâce au partenariat avec l'OL. Le jeune défenseur central a été suivi, l'été dernier, par Moussa Kanté (milieu offensif, 19 ans) et Ibrahima Fall (attaquant, 19 ans). Indiquons que Abdoulaye Ndiaye a quitté les Gones pour l'ES Troyes AC en Ligue 2, l'été dernier, sans avoir joué un seul match avec l'équipe professionnelle des Gones. Il a été transféré contre un montant estimé à 3,5 millions d'euros.