Visé par John Textor pour le poste de directeur du football à l'OL, Michael Gerlinger est réticent. Mais l'une des raisons de son hésitation est connue.

Mercato OL : John Textor n'a pas abandonné la piste Michael Gerlinger

John Textor poursuit sa recherche et ses consultations pour boucler le dossier de la réorganisation de l’organigramme du club rhodanien. Alors qu’il a recruté Laurent Prud’homme au poste de Directeur général, le propriétaire de l’OL devrait valider l’arrivée de David Friio à Lyon. Ce dernier serait la cible du nouveau DG pour occuper le poste de directeur sportif. John Textor est également en contact avec Junhino pour lui confier des responsabilités au sein d’Eagle Football. Il serait pressenti dans le rôle de conseiller du milliardaire américain.

Quant au poste de directeur du football, occupé par Vincent Ponsot, il sera vacant bientôt. Ce dernier va rejoindre l’OL féminin au même poste. Parmi les dirigeants sondés par John Textor, il y a Michael Gerlinger, selon L’Équipe. Il est libre depuis qu’il a quitté le Bayern Munich où il était vice-président des affaires sportives et des compétitions. Mais depuis l’information du quotidien sportif, en octobre, le responsable de 50 ans n’est toujours pas arrivé à Lyon.

Michael Gerlinger et sa famille sont en réflexion

Ce vendredi, Olympique et Lyonnais fait le point sur le dossier Michael Gerlinger. D’après le média, l’OL n’a pas abandonné la piste menant vers l’ancien dirigeant bavarois. En plus de John Textor, dont il est la priorité, l’Allemand fait l’unanimité au sein du board de l’OL Groupe. Néanmoins, un détail important bloque sa venue entre Rhône et Saône. Selon le média spécialisé, il doit d’abord convaincre sa famille sur l’idée de vivre à Lyon. La femme de Michael Gerlinger est certes française et originaire de Marseille, mais après près d’une vingtaine d’années en Bavière, il y a bien une réflexion à mener et une concertation familiale à avoir, avant toute décision.