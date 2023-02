PSG Mercato : Xavi Simons fait une annonce fracassante, Paris en alerte

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 19:41

Alors que le PSG Eindhoven s’active pour lui faire signer un nouveau contrat afin de barrer la route au PSG, Xavi Simons a fait une déclaration qui met Luis Campos en alerte maximale.

Récemment, l’entraîneur du PSV Eindhoven, Ruud van Nisterlrooy, a confirmé la volonté de sa direction de prolonger Xavi Simons afin de faire sauter la clause de rachat de 12 millions d’euros dont bénéficie le Paris Saint-Germain. Mais un avocat en droits du sport a refroidi le club néerlandais, expliquant notamment qu’à « priori, cela n'est pas possible pour le PSV. Le deal a fait l’objet d’un écrit. Sans connaître l’accord précis, c’est compliqué. Mais si l’on se réfère simplement aux règles de la FIFA, la réponse est non, sauf s’il y a eu une finesse dans l’acte que nous ne connaissons pas. »

Poursuivant, Thierry Granturco a ajouté au micro de Culture PSG que « selon toute vraisemblance, le prix est déjà fixé. Il n’y a plus d’enjeu économique, il a déjà été réglé. Si le joueur a envie de revenir au PSG, il refusera de prolonger ou préservera cette clause à l'avantage de Paris dans son prochain contrat. Ce sont des clauses qui fonctionnent relativement bien. Si le PSV a l'intention de le prolonger, c'est sûrement pour le récompenser d'un point de vue sportif, pas pour contourner cette option dont le joueur est maître. » Et alors que sa situation continue d’alimenter les rumeurs, le milieu offensif de 19 ans a livré un indice sur son venir.

PSG Mercato : Xavi Simons lance un appel du pied au Paris SG

Quelques mois seulement après son départ du Paris Saint-Germain pour le PSV Eindhoven, Xavi Simons a déjà le mal du pays. En effet, dans un long article publié par le média néerlandais NOS, l’ancien titi a ouvertement avoué une certaine nostalgie de la capitale française. « La France me manque. La ville de Paris est incroyable, vraiment une métropole. Elle me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme », a le natif d’Amsterdam. Une sortie qui interroge forcément puisque selon le journal régional Eindhovens Dagblad, l’entourage de Simons ne serait pas très emballé pour signer le nouveau deal proposé par le PSV.