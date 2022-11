PSG Mercato : 12M€, une sérieuse menace identifiée pour Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 novembre 2022 à 23:31

Déjà très actif pour préparer le prochain mercato estival, Luis Campos, conseiller football du PSG, pourrait voir ses plans contrariés dans quelques mois.

Éblouissant sous les couleurs du PSV Eindhoven, Xavi Simons pourrait faire parler de lui lors du prochain mercato estival. Arrivé librement en provenance du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 19 ans n’est pas forcément pressé de changer d’air, mais l’intérêt de grands clubs européens pourrait bien changer la donne concernant son avenir à l’issue de la saison. En effet, si une clause incluse dans le contrat de Xavi Simons permettrait au Paris SG de le rapatrier l’été prochain contre une enveloppe de 12 millions d’euros, plusieurs formations de Premier League aimeraient également s’offrir les services de l’international espoir néerlandais.

PSG Mercato : Xavi Simons finalement vers la Premier League ?

« Il y a une clause dans mon contrat : si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux le faire pour un certain montant. Pour être honnête, je n'ai pas à l'esprit de quitter le PSV. Je me sens bien ici et je viens de m'installer. Je pense que ça se voit sur le terrain », expliquait Xavi Simons en octobre dernier. Annoncé sur le retour au Paris Saint-Germain, Simons expliquait qu’il ne comptait pas plier bagage dans l’immédiat.

Toutefois, des émissaires de Manchester United, Arsenal, Chelsea, ainsi que d’autres clubs anglais étaient dans à l’Amsterdam Arena dimanche passé lors du match entre l’Ajax et le PSV Eindhoven (1-2), à en croire le portail sportif 90min. Lié au PSV jusqu’au 30 juin 2027, Simons, qui serait également dans les plans du FC Barcelone, pourrait ainsi être l’un des tubes du mercato de l’été 2023. S’il compte toujours rapatrier son ancien Titi, le Champion de France en titre devra donc se montrer très convaincant dans les mois à venir.