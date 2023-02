PSG : Coup de théâtre à Paris ! Mbappé présent contre le Bayern ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2023 à 17:42

Kylian Mbappé pourra-t-il tenir sa place contre le Bayern Munich, mardi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions ? Des nouvelles fraîches viennent de tomber.

Privé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est encore incliné pour la deuxième fois de suite en moins d’une semaine. Éliminé par l’Olympique de Marseille en Coupe de France (1-2), mercredi soir, le club parisien a été battu à Monaco samedi après-midi (1-3), à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Un revers qui ne prédit rien de bon aux hommes de Christophe Galtier avant le choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mardi, au Parc des Princes.

Cependant, le quotidien L’Équipe rapporte dans son édition du jour que Kylian Mbappé a effectué une partie de la séance d’entraînement collectif avec le PSG, ce dimanche. « Sa présence dans le groupe contre le Bayern Munich mardi redevient possible », précise le média sportif. Mais son entraîneur Christophe Galtier ne veut prendre aucun risque avec lui.

PSG-Bayern Munich : Galtier son verdict pour Mbappé

Victime d'une lésion aux ischiojambiers depuis le 1er février sur la pelouse de Montpellier, Kylian Mbappé a recouru ce dimanche matin, au Camp des Loges, et effectué une partie de la séance collective avec le reste de l’équipe qui n’a pas effectué le déplacement à Monaco. L’attaquant de 24 ans a ensuite enchaîné avec des exercices individuels. Selon L’Équipe, les progrès réalisés par le Champion du monde 2018 redonnent donc de l'espoir, à trois jours de la réception du Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Même si son coach n’est pas du même avis.

« Kylian dans le groupe contre le Bayern ? Je ne le pense pas », a répondu Christophe Galtier avant d’ajouter : « Kylian suit son protocole de rééducation. Il a été victime d'une lésion musculaire importante. La santé du joueur est très importante. Il y aura d'autres matchs derrière. On va me dire que c'est le match important. Il y a une double confrontation, d'autres rendez-vous. On ne prendra zéro, zéro, zéro, zéro risque sur Kylian, en espérant qu'on puisse récupérer Marco Verratti et Leo (Messi). »

La prochaine conférence de presse de Christophe Galtier permettra d’être définitivement fixé sur ce dossier.