Supercoupe UEFA : Urgence totale déclarée au PSG !

Le PSG aborde la Supercoupe d’Europe avec une préparation écourtée et des joueurs déjà éprouvés physiquement. À une semaine du choc face à Tottenham, l’heure est à l’urgence au sein du club champion d’Europe en titre.

Supercoupe UEFA : Une reprise express sous haute tension pour le PSG

Le PSG a lancé ce 6 août une préparation précipitée, à peine un mois après sa finale de Coupe du Monde des Clubs. Une intersaison ultra courte qui complique sérieusement les plans de Luis Enrique, contraint de relancer son groupe en un temps record. Le technicien espagnol doit gérer des organismes déjà entamés, entre les internationaux revenus du Mondial, de l’Euro et d’une saison interminable.

Pour tenter de contenir cette urgence, le club parisien a anticipé en imposant dès fin juillet un programme individualisé à ses joueurs, mêlant cardio, musculation et technique. Un plan salué par le staff, mais qui ne remplace pas une vraie préparation collective. Résultat : à une semaine de défier Tottenham à Udine, l’inquiétude monte, surtout face à un adversaire déjà bien plus avancé physiquement.

Zabarnyi, un renfort attendu… mais trop tard ?

Au cœur de cette préparation délicate, le mercato s’active en parallèle. La recrue défensive tant attendue, Ilya Zabarnyi, devrait arriver de Bournemouth pour 65M€, selon L’Équipe et Fabrizio Romano. Un renfort que Florent Sinama-Pongolle juge déjà décisif : « C’est vraiment intelligent ce qu’il nous propose. Il a une très belle lecture du jeu… ».

Pour l’ancien attaquant, Zabarnyi pourrait rapidement devenir une pièce essentielle : « Il fait des ouvertures très intéressantes, il trouve des angles, met les attaquants dans de bonnes positions. » Mais le temps joue contre le PSG : intégrer un joueur aussi stratégique en pleine urgence est un pari risqué, à quelques jours d’un match capital.

Luis Enrique face à un casse-tête

Avec un groupe hétérogène, entre stars fatiguées (Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves) et recrues pas encore intégrées, Luis Enrique devra composer. La gestion du pic de forme est cruciale, tout comme la constitution d’un onze capable de répondre présent dès le 13 août.

Le PSG ne peut plus se permettre l’approximatif. L’étiquette de champion d’Europe oblige. Cette Supercoupe est bien plus qu’un trophée symbolique : c’est le premier vrai test de la saison. Et dans l’urgence, Paris n’a pas droit à l’erreur.