Real Madrid : La grosse colère d’Endrick contre la direction

Le Real Madrid traverse une tempête interne, et cette fois, c’est Endrick qui explose. Le jeune prodige brésilien n’a pas digéré une décision symbolique qui en dit long sur sa place dans la hiérarchie du club.

Real Madrid : Le numéro 9 qui fait tout basculer pour Endrick

Censé incarner l’avenir offensif du Real Madrid, Endrick vit une pré-saison tendue. Blessé, dans l’ombre de Kylian Mbappé, le jeune Brésilien espérait récupérer le mythique numéro 9 laissé vacant. Mais la direction madrilène a décidé d’attribuer ce maillot à Gonzalo Garcia, un choix perçu comme une gifle pour le joueur de 18 ans.

Lire aussi : PSG : Endrick prévient Kylian Mbappé avant son arrivée au Real Madrid

Selon Radio Marca, Endrick a très mal réagi à cette annonce : « Le visage d’Endrick dans le vestiaire n’était pas au mieux de sa forme », rapporte le journaliste Alberto Pereiro. « C’est juste que pour faire plaisir à quelqu’un, il faut se débarrasser de quelqu’un d’autre. Le Real Madrid a insisté pour qu’Endrick aille voir ailleurs, et il refuse tout. Il dit non. » La tension est palpable.

Une mise à l’écart difficile à encaisser

Ce n’est pas la première fois que le jeune buteur se sent mis de côté. Déjà relégué derrière Mbappé, il voit aujourd’hui Gonzalo Garcia, son concurrent direct, lui passer devant dans la hiérarchie, malgré ses 7 buts inscrits en seulement 843 minutes la saison passée. Une frustration d’autant plus vive qu’Endrick refuse catégoriquement un départ en prêt.

À voir

Mercato OM : Une arrivée surprise se prépare en attaque !

Lire aussi : OGC Nice Mercato : Grosse révélation sur le dossier Endrick !

« C’est une discussion que nous devrons avoir à nouveau en janvier », prévient Alberto Pereiro. En attendant, le jeune brésilien ronge son frein. S’il espère revenir dès le 8 septembre, sa colère pourrait bien laisser des traces dans un vestiaire où les équilibres sont déjà fragiles. Une situation explosive que le Real devra gérer avec finesse.