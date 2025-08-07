Mercato PSG : 65 M€ ! Un coup de maître en préparation

Discret depuis l’ouverture du mercato, le PSG est sur le point de frapper fort sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente d’Ilya Zabarnyi. Un recrutement à 65 M€ salué par les observateurs, qui pourrait se révéler stratégique pour la saison à venir.

Mercato PSG : Ilya Zabarnyi, la nouvelle tour de contrôle du Paris SG ?

À seulement 22 ans, Ilya Zabarnyi s’apprête à franchir un cap majeur dans sa carrière. Le défenseur central ukrainien de Bournemouth est en passe de s’engager avec le Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 65 millions d’euros, bonus compris, selon L’Équipe et Fabrizio Romano. Une opération qui fait de lui l’un des transferts les plus coûteux de l’été à Paris.

Priorité absolue de la direction sportive, Zabarnyi viendrait concurrencer directement Marquinhos en défense centrale. Son profil physique, sa rigueur tactique et sa maturité précoce en font une recrue idéale pour renforcer un secteur défensif parisien parfois fébrile lors des grands rendez-vous européens.

Sinama-Pongolle conquis : « Vraiment intelligent ce qu’il nous propose »

Observateur attentif de la dernière sortie amicale de Bournemouth face à West Ham, Florent Sinama-Pongolle s’est montré particulièrement séduit par la prestation du jeune Ukrainien. « Il fait une tête sur la barre où il aurait pu égaliser pour son équipe. En deuxième mi-temps, il a été plutôt intéressant en venant chercher son adversaire direct. C’est vraiment intelligent ce qu’il nous propose », a-t-il confié sur Canal+.

L’ancien international français ne tarit pas d’éloges sur le sens du jeu du futur Parisien. « Il a une très belle lecture du jeu car il se remet très vite dans le sens du jeu. Il fait des ouvertures très intéressantes avec une capacité dans son jeu au pied à trouver des angles et à mettre les attaquants dans de bonnes positions », poursuit-il. Le PSG tient peut-être là son nouveau patron défensif.