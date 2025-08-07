Mercato OM : Une arrivée surprise se prépare en attaque !

Alors que l’OM a déjà frappé fort sur le marché des transferts, une nouvelle recrue offensive pourrait débarquer. Le nom d’Edon Zhegrova circule avec insistance, dans ce qui s’apparente à une vraie surprise.

Mercato OM : Zhegrova, une piste inattendue mais sérieuse

L’OM n’a pas encore clos son mercato. Malgré les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, le club phocéen s’active pour faire venir un autre attaquant. Et à la surprise générale, c’est Edon Zhegrova qui tiendrait la corde. L’ailier kosovar du LOSC, sous contrat jusqu’en juin 2026, figure en bonne position sur la short-list olympienne, selon Fabrice Hawkins.

Le journaliste de RMC Sport l’a confirmé dans l’émission After Foot. « Très honnêtement, c’est quand même une petite surprise. L’OM est dessus, ils veulent vraiment le faire et il y a de premiers contacts entre la direction sportive de l’OM et le joueur. Le joueur est très partant pour signer à l’OM, mais cela ne dépend pas que de lui », a-t-il révélé.

Des négociations à venir, un prix fixé

Le dossier est encore loin d’être bouclé, notamment à cause des exigences du LOSC. Le président Olivier Létang réclamerait 20 millions d’euros bonus compris, une somme jugée élevée pour un joueur qui sera libre dans un an. « Ça peut être 10M€ + 10M€ de bonus ou alors 15+5… mais 20M€ tout de suite comme veut Lille, ça ne me paraît pas possible », précise Hawkins.

Il ajoute : « Ça m’étonnerait que l’OM ait les finances pour une telle formule ». Si Zhegrova représente une opportunité technique évidente, son prix pourrait refroidir les ardeurs marseillaises. Mais avec un joueur motivé à rejoindre le Vélodrome, Marseille a une carte à jouer. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier inattendu mais passionnant.