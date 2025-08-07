Mercato Stade Rennais : Encore 8 départs en préparation

Le Stade Rennais continue son vaste chantier estival sur le mercato avec une nouvelle vague de départs imminents. Huit joueurs sont sur le départ, ce qui confirme une volonté claire de remodeler l’effectif autour du projet de Habib Beye.

Mercato Stade Rennais : Santamaria et Omari sur le départ

Avec déjà 11 mouvements actés depuis l’ouverture du mercato, le Stade Rennais poursuit son opération dégraissage. Parmi les joueurs en instance de départ, Baptiste Santamaria est en passe de rejoindre le FC Valence. Le milieu de terrain de 30 ans, en fin de cycle en Bretagne, devrait découvrir la Liga dans les prochains jours.

Autres éléments poussés vers la sortie : Warmed Omari, annoncé à Hambourg, et Kazeem Olaigbe, proche d’un accord avec Trabzonspor. Deux profils qui n’entrent plus dans les plans de Beye et qui devraient rebondir à l’étranger dans les prochaines semaines.

Kalimuendo, la grande énigme du mercato

Dans le même temps, d’autres dossiers sont bien avancés. Carlos Andres Gomez va rejoindre Vasco de Gama sous forme de prêt avec option d’achat. Ayanda Sishuba, Glen Kamara et Alan Do Marcolino, écartés du groupe pro, cherchent activement un point de chute. Mais c’est le cas d’Arnaud Kalimuendo qui intrigue le plus.

Estimé à 22 M€, l’attaquant français est suivi de près par Villarreal, Brentford et le Milan AC. Le Stade Rennais attend une offre concrète pour enclencher un transfert qui pourrait soulager sa masse salariale tout en offrant de la marge pour de nouvelles arrivées.