Stade Rennais : Une pépite file vers la Belgique !

Un club belge se positionne ces derniers jours pour accueillir un crack du Stade Rennais en manque de temps de jeu. Les dirigeants rennais étudient l’offre venue de la Belgique.

Mercato Stade Rennais : Un roc dans le viseur d’un cador belge

Le Stade Rennais n’a pas encore fini de faire le nettoyage au sein de son effectif. D’autres départs sont attendus pendant ce mercato estival. Le technicien rennais, Habib Beye veut miser uniquement sur des joueurs motivés et en pleine forme la saison prochaine. Tous ceux qui ne sont pas encore prêts à défendre vaillamment le maillot rouge et noir doivent chercher des points de chute. Un autre départ s’annonce à Rennes.

Mahamadou Nagida, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2028, pourrait partir cet été. Le défenseur camerounais, 20 ans, veut jouer davantage. Pour progresser, il cherche du temps de jeu. Il se dirige vers la Belgique. D’après Africa Foot, le Cercle Bruges s’intéresse à lui. Le club souhaiterait l’accueillir en prêt.

Cette option attire le joueur. Là-bas, il jouerait plus. Dans un an, avec de l’expérience en plus, il pourrait revenir plus fort à Rennes. Les dirigeants bretons et les Belges continuent les pourparlers. Les deux camps n’ont pas encore trouvé un accord définitif.